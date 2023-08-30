Suriyelilere yeni stat yapıldı. Açılışa AFAD yetkilisi de katıldı

Editör: Hamza Özalkuş

Katar Yardım Derneği (QC), yerinden edilmiş kişileri teşvik etme çabasının bir parçası olarak, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kırsalındaki Zoghra kampında bir futbol stadyumunun inşaatını tamamladı.

Fotospor'un haberine göre QC, stadyumun açılışını AFAD'dan bir temsilci ve Azaz şehrinin yerel meclisinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Acil Durum ve Yardım Departmanı müdürü Khaled al-Yafei, QC'nin gençler ve çocuklar için güvenli, sağlıklı ve teşvik edici bir eğlence ortamı sağlamayı amaçladığını söyledi.