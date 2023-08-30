Suriyelilere yeni stat yapıldı. Açılışa AFAD yetkilisi de katıldı

Katar Yardım Derneği, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kırsalındaki Zoghra kampında yeni bir futbol stadı inşa etti.

Suriyelilere yeni stat yapıldı. Açılışa AFAD yetkilisi de katıldı

Editör: Hamza Özalkuş

Katar Yardım Derneği (QC), yerinden edilmiş kişileri teşvik etme çabasının bir parçası olarak, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kırsalındaki Zoghra kampında bir futbol stadyumunun inşaatını tamamladı.

Fotospor'un haberine göre QC, stadyumun açılışını AFAD'dan bir temsilci ve Azaz şehrinin yerel meclisinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Acil Durum ve Yardım Departmanı müdürü Khaled al-Yafei, QC'nin gençler ve çocuklar için güvenli, sağlıklı ve teşvik edici bir eğlence ortamı sağlamayı amaçladığını söyledi.

katar-001.jpg

katar1-001.jpg

katar2-001.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Son Haberler
Bafra'da 30 Ağustos kutlaması Güncel
Bafra'da 30 Ağustos kutlaması
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı Güncel
Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
NATO'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Dünya
NATO'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Uzmanından sezaryenle ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Uzmanından sezaryenle ilgili hayat kurtaran uyarılar
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü Güncel
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü
Özge Gürel Venedik yolcusu Magazin
Özge Gürel Venedik yolcusu