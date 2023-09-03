Suriyeliler sınır güvenliğimizle dalga geçti. Sosyal medyada gülerek paylaştılar

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi sığınmacıların merkezi haline getirdi. Varlıkları son dönemde tartışma konusu olan Suriyelilerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar da tepki çekiyor.

Özellikle sokaklarda yaptıkları paylaşımlar kadınlarımızı ve çocuklarımızı rahatsız ederken, ÖSO bayraklarıyla sahilde yaptıkları kutlamalar ve o anları sosyal medyadan yayınlamaları tepkilere neden olmuştu.

Suriyelilerin son yaptığı bir paylaşım ise adeta Türk toplumunun sinir uçlarıyla oynuyor. Sosyal medyadan gülücük koyarak yaptıkları paylaşımda Suriyeliler, Türkiye’nin sınır güvenliğiyle dalga geçiyor.

Arabadan inen bir çocuğu arayan güvenlik görevlisi, daha sonra araçtan inen yetişkin bir Suriyeli tarafından aranıyor.

Yapılan paylaşım Suriyeliler tarafından milyonlarca kez izlenirken, Türk izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı.