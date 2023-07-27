Kadın doğum polikliniği Suriyelilerle doldu taştı. Görüntülere müthiş bir yorum geldi

Kayseri Şehir Hastanesi kadın doğum polikliniğinde çekilen görüntülerde sıra bekleyenlerin tamamının Suriyeli oluşu dikkatlerden kaçmadı.

Kadın doğum polikliniği Suriyelilerle doldu taştı. Görüntülere müthiş bir yorum geldi

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi sığınmacı ve kaçakların cazibe merkezi haline getirdi.

Sayıları her geçen gün hızla artarken sokaklar, plajlar, hastaneler de Suriyeliler ile adeta dolup taşıyor.

Son olarak Kayseri Şehir Hastanesi’nin kadın doğum polikliniğinde çekilen görüntüler ise pes dedirtti. Görüntülerde sıra bekleyen tüm hastaların Suriyeli oluşu dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada defalarca paylaşılan o anlara dair ilginç yorumlar da geldi.

Bir kullanıcının,’’ 20 yıl sonra Çamlıca tepesine çıkan Suriyeli aşağıya bakarak "Atalarım bu toprakları sevişerek aldı!" diyecek...’’ yorumu ise en dikkatleri çekti.

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‘‘TÜRKLERDE DOĞUM ORANI 1.9 SURİYELİLERDE İSE 5.3’’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar ve kaçakların Türkiye'nin demografik yapısını değiştirdiğini belirterek, Türklerde ve Suriyelilerde doğum oranı karşılaştırması yapmıştı. Özdağ, "Türklerde doğum oranı 1,9, Suriyelilerde 5,3, yani 3 katı. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa'da 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak" demişti.

‘‘SURİYE’DE SURİYELİ BİR KADININ DOĞUM ORANI 2.4 AMA TÜRKİYE’DE 5.3’’

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘‘Suriye’de, Suriyeli kadınların doğum oranı 2,4. Ama Türkiye’de, biliyoruz ki Suriyeli kadınların 5,3 doğum oranı var’’ ifadelerini kullanmıştı.

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