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Erzincan’da otomobil takla attı: 2 yaralı 

Erzincan’da bir otomobil, dönüş yapmaya çalışan diğer araca yandan vurması sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 09:12
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Sürücü takla atan otomobilde sıkıştı 

Erzincan’da otomobil takla attı: 2 yaralı 
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İHA'nın haberine göre, Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu üzeri kavşakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan istikametinden gelen E.S., yönetiminde ki 24 AAJ 381 plakalı otomobil kavşaktan Bozyazı mevkiine dönüş yapmakta olan M.A.Ş., idaresindeki 24 DK 332 plakalı araca yandan vurması sonucu takla attı. Kazada 24 AAJ 381 plakalı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan iki araç sürücüsü ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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