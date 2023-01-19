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D-100 İstanbul istikametine gidecek sürücüler dikkat

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerinde kredi kartı okuyucusu (POS cihazı) bulundurma zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:53
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Sürücüler dikkat. D-100 yolunda değişiklik

D-100 İstanbul istikametine gidecek sürücüler dikkat
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Kocaeli'nde yapılan yol çalışması çerçevesinde D-100 üzerine yapılan köprü için İstanbul istikametindeki trafik akışı Ankara istikametine aktarıldı.

Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda D-100 İstanbul istikameti Ankara yönüne aktarıldı. D-100 köprüsü İstanbul istikameti için yapılacak çalışmalar süresi boyunca trafik akışı MOBESKO önüne kadar Ankara istikametinden devam edecek. 

ANKARA İSTİKAMETİ GÜNEY YAN YOLDAN

D-100 Karayolu Ankara istikametinde asfalt serim ve otokorkuluklar yapıldı. Ankara istikameti trafik akışı güney yan yoldan yapılırken D-100 köprüsü kirişleri bu kısımda konuldu. İstanbul istikameti MOBESKO önüne kadar Ankara istikametine aktarılarak bu kısımda da köprü yapım çalışmaları yapılacak. (AA)

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