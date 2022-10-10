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Dev zamlara bir yenisi daha eklendi. Şekere şekerinizi çıkaracak zam

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı. Kilogram başına 15 TL'den satılan şeker fiyatı 16.20'ye yükseltildi. Bu fiyata KDV'nin dahil olmadığının altı çizildi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 11:42
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Türkşeker şekere yüzde 8 zam yaptı

Dev zamlara bir yenisi daha eklendi. Şekere şekerinizi çıkaracak zam
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Haziran ayında Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi ve bazı marketlerde uygun fiyatlara satılan şekere yüzde 67 oranında zam yapmıştı. Bu zamlara bir yeni zam daha eklendi.

BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.

Buna göre Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL'den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı. Türkşeker'in kilogram başına 15 TL'den satmış olduğu şekerin fiyatı 16.20 TL'ye yükseltildi. Bu fiyatlara KDV’nin de dahil olmadığı belirtildi.

Türkşeker'in sitesinde söz konusu zam şu an için duyurulmadı. Türkiye'nin günlük şeker ihtiyacı ortalama 8 bin ton civarında iken Türkşeker'in piyasaya verebildiği günlük miktar yaklaşık 1.000 ton ile sınırlı kaldı.

Türkşeker'den dağıtım noktalarına gönderilen bilgi notunda, "2022-2023 pazarlama yılı şeker satışlarımız 10.10.2022 tarihinde başlayacak olup, ERP sisteminde tanımlanan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda imalatçılara, kapasite raporu veya resmi kurumlardan alınan evraklarla satış yapılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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mmt
10.10.2022 12:54
ekonomi uçuyor.ya sahi gerçekten ekonomistmi .diploması varmı.  
 
Vatandaş
10.10.2022 12:02
şeker fabrikaları satılırken gıkı çıkmayanlar için. yetmez ama evet. ver mehteri.  
 
Sade vatandaş
10.10.2022 12:02
Canan hoca şeker en tatlı zehirdir diyor malum.Şekerciler sağolsun milletin sağlığını koruyorlar ellam. Bu arada sektörde asıl zehir olan şuruba yönlendiriliyor.Yazık çocuklarımıza..  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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