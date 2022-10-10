Dev zamlara bir yenisi daha eklendi. Şekere şekerinizi çıkaracak zam

Haziran ayında Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi ve bazı marketlerde uygun fiyatlara satılan şekere yüzde 67 oranında zam yapmıştı. Bu zamlara bir yeni zam daha eklendi.

BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.

Buna göre Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL'den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı. Türkşeker'in kilogram başına 15 TL'den satmış olduğu şekerin fiyatı 16.20 TL'ye yükseltildi. Bu fiyatlara KDV’nin de dahil olmadığı belirtildi.

Türkşeker'in sitesinde söz konusu zam şu an için duyurulmadı. Türkiye'nin günlük şeker ihtiyacı ortalama 8 bin ton civarında iken Türkşeker'in piyasaya verebildiği günlük miktar yaklaşık 1.000 ton ile sınırlı kaldı.

Türkşeker'den dağıtım noktalarına gönderilen bilgi notunda, "2022-2023 pazarlama yılı şeker satışlarımız 10.10.2022 tarihinde başlayacak olup, ERP sisteminde tanımlanan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda imalatçılara, kapasite raporu veya resmi kurumlardan alınan evraklarla satış yapılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.