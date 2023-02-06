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Survivor'da sular durulmuyor. Ünlü ismin ayrılığına dair resmi açıklama geldi

Zorlu ada şartlarına dayanamayanlar yarışmadan çekilmeye başladılar. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler, Survivor'dan çekilirken son olarak Yusuf Güney de yarışmaya veda etmişti. Bu isimlerin arasına bir yenisi daha eklendi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 02:34
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Survivor Chaby elendi mi 2023 Survivor Chaby Han yarışmadan ayrıldı mı

Survivor'da sular durulmuyor. Ünlü ismin ayrılığına dair resmi açıklama geldi
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Survivor 2023 Ünlüler ve Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Gönüllüler takımı yarışmacısı Chaby Han'ın son bölümde görülmemesi 'Survivor Chaby elendi mi?' Sorusunu akıllara getirdi.

Dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımının kaybetmesiyle üst üste yokluk adasına giden Chaby Han son erzak oyununda yer almadı. 

SURVİVOR CHABY HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Acun Ilıcalı, 1 Şubat tarihli eleme konseyinde bir yarışmacının Survivor'ın şartlarına daha fazla devam edemeyeceği için çok büyük ihtimalle veda edeceğini belirtti.

Ancak ikna çabalarının devam ettiğini ve son bir görüşme daha yapılacağını ifade etmişti.

Konuyla ilgili olarak resmi açıklama geldi ve Survivor Chaby, ada şartlarına uyum sağlayamadığı gerekçesiyle Survivor'a veda etti.

CHABY HAN KİMDİR?

Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya geldi. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" yarışması ile tanınan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. 2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterini oynadı. Youtube'a içerikler üreten Chaby Han, Fizyoterapist Gülce Elibol ile evli.

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