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Survivor Aşkım Burçe mezar paylaşımıyla kahretti. "Affet çok ağlıyorum"

Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken Survivor Aşkım Burçe de sevgilisi Yiğit Can Datlı'nın acısıyla yıkıldı. Aşkım Burçe sevgilisinin mezarını paylaşarak "Yarım kalmadık, mahşere kaldık” dedi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:35
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Survivor Aşkım Burçe mezar paylaşımıyla kahretti! Sevgilisini depremde kaybetmişti

Survivor Aşkım Burçe mezar paylaşımıyla kahretti. ''Affet çok ağlıyorum''
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Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. 9. günde mucizeler yaşanmaya devam ederken acı haberler de yürek dağlıyor. Survivor yarışmasıyla tanınan sporcu Aşkım Burçe de büyük felakette sevgilisini kaybetti.

Aşkım Burçe Tunay'ın erkek arkadaşı Yiğitcan Datlı da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
Dün akşam da sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak yaşadığı büyük acıyı paylaşan Aşkım Burçe Tunay, "Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım" dedi.

23 yaşındaki Aşkım Burçe Tunay, sevgilisinin mezarının fotoğrafını yayınlayarak "Sen sevmezdin benim ağlamamı, affet. Çok ağlıyorum" notunu yazdı.

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