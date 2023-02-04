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Seçkin Piriler'den şok eden itiraf. Survivor'dan diskalifiye olmuştu

Survivor 2023 macerası çok kısa süren Seçkin Piriler, Türkiye'ye döndükten sonra arkadaşları ile eğlenceye çıktı. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile olaylı şekilde ayrılan eski manken, çocuklarının babası hakkında yöneltilen soruyu yanıtladı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 13:19
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Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Seçkin Piriler'den şok eden itiraf

Seçkin Piriler'den şok eden itiraf. Survivor'dan diskalifiye olmuştu
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Survivor şartlarına dayanamayıp adaya veda eden eski manken Seçkin Piriler önceki gece Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla eğlendi. 

Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiğini söyleyen eski manken, "Ailemi çok özlemişim, çocuklarımı çok özlemişim. Orada her şeyin kıymetini daha iyi anladım" dedi. 

Piriler, yarışma için yurt dışına gittiği sırada çocuklarını babaları olan Kaan Tangöze'ye bırakmıştı. 

Milliyet'te yer alan habere göre Piriler, "Döndükten sonra ya da giderken Kaan Bey ile konuştunuz mu?" sorusuna, "Ben Kaan ile konuşmadım. Sadece çocuklarımı aldım. Pazar günleri zaten babaları onları görmek istediği zaman alıyor ve görüyor" dedi. 
 

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