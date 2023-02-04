Seçkin Piriler'den şok eden itiraf. Survivor'dan diskalifiye olmuştu

Survivor şartlarına dayanamayıp adaya veda eden eski manken Seçkin Piriler önceki gece Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla eğlendi.

Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiğini söyleyen eski manken, "Ailemi çok özlemişim, çocuklarımı çok özlemişim. Orada her şeyin kıymetini daha iyi anladım" dedi.

Piriler, yarışma için yurt dışına gittiği sırada çocuklarını babaları olan Kaan Tangöze'ye bırakmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre Piriler, "Döndükten sonra ya da giderken Kaan Bey ile konuştunuz mu?" sorusuna, "Ben Kaan ile konuşmadım. Sadece çocuklarımı aldım. Pazar günleri zaten babaları onları görmek istediği zaman alıyor ve görüyor" dedi.

