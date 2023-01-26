Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti

Survivor'da ödül oyununda kadınlar oyunu devam ederken tansiyonu düşen Berdan Mardini rahatsızlandı.

Erkekler oyunu için seçmeler yapılırken Berdan Mardini'nin oyuna çıkamayacağı açıklandı. Son ödül oyununda tansiyonu düşen Berdan Mardini, oyundan çekildi.

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, Berdan Mardini açıklaması yaptı:

Sevgili Berdan Mardini, bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi bu şartları bu kadar zor beklemediğini, daha fazla devam etme şansı olmadığını bize iletti. Yarın, yanınıza gelecek ve vedalaşacak.

Sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda eden Berdan Mardini ayağının tozuyla röportaj verdi.

"BİRİNİN BOĞAZINI SIKACAKTIM"

Berdan Mardini, "Survivor'da yemek veriyorlar mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Survivor'da yemek verseler bana verirlerdi, birinin boğazını sıkacaktım artık."

Mardini, 3. günde açlığın zorladığını ve kısa sürede 6 kilo verdiğini söyledi.