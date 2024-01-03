Survivor’dan sezona zirvede dönüş

TV8’in sevilen yarışması Survivor, bu yıl All Star formatıyla önceki akşam ekran yolculuğuna yeniden başladı.

Geçtiğimiz yıl belki de tarihinin en kötü izlenme sezonunu geçiren Survivor, bu seneye rakipleri karşısında aldığı reytingle zirveye oturarak âdeta gövde gösterisi yaptı. Program, 3 kategoride de (Total, AB ve ABC) açık ara 1. oldu. Acun Ilıcalı, her yıl olduğu gibi 2024’te de Survivor adasına farklı bir konseptle giriş yapma geleneğini bozmadı. Yarışmaya bu kez zıplayan bir klasik otomobille gelmeyi tercih eden Ilıcalı, yanına Sahra Işık ve Hakan Hatipoğlu’nu da alarak önce Dominik yollarında tur attı ardından oyun alanına ulaştı.

Survivor, ilk bölümde yine çok konuşulacak bir sezonun sinyallerini verirken sakatlıkların yaşanmadığı bir sezon diliyorum.

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‘Aramızda Kalmasın’ başladı

Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla ekranlara veda eden ‘2. Sayfa’nın yerine gelen ‘Aramızda Kalmasın’ın (TV8) yolculuğu dün başladı.

Usta gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve aynı zamanda Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu’nun sunumuyla izleyici karşısına çıkan program, magazin dünyasına yeni bir bakış açısı getirecek gibi görünüyor. Ali Eyüboğlu; lafı eğip bükmeden, ‘Eğriye eğri, doğruya doğru’ diyen dobra yorumlarıyla ilk günden farkını ortaya koydu. Müge Dağıstanlı ise, Eyüboğlu kadar keskin yorumlar yapmasa da işini hakkını veren ender gazetecilerden biri.

Hafta içi her gün 08.30 ile 11.15 arası canlı yayınlanan programlarının ömrü uzun, reytingleri bol olsun. Yeni yolculuklarında her 2 usta isme de başarılar diliyorum.

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‘İyi Oluş Günlüğü’yle akışta kal

Ceren Onurlu’nun kişisel gelişim kitabı ‘İyi Oluş Günlüğü’, Destek Yayınları etiketiyle çıktı.

Yazar, insanlara daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu hatırlatarak hayat kalitelerini bütünsel olarak artırmak için ihtiyaç duydukları bilgiyi ve ilhamı sağlamayı amaçladığı kitabında; ihtiyaçlarınızı fark etme, duygularınızı tanıma, iyi ilişkiler sürdürme, bedeninizi dinleme ve ona iyi bakma yolculuğunuzda yanınızda olacak bir rehber sunuyor.

Kitap; okura konfor alanından çıkmayı, değişime direnç göstermeden mümkün olduğunca akışta kalmanın yollarını anlatıyor.