Yılmaz Vural yaraladı. Taraftarlar çıldırdı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’un 25. Haftasında Menemen Belediyespor sahasında İnegölspor’u konuk etti.

Menemen İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede Yılmaz Vural’ın öğrencileri rakibini 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 90. dakikalarda Kemal Rüzgar, 45. dakikada ise Feyyaz Belen kaydetti. İnegöl’ün tek golü ise 45+3’te Nadir Çiftçi kaydetti.

Bu skor ile birlikte 3 maçtır evinde kazanamayan Menemen Belediyespor şeytanın bacağını kırarak 42 puanla 7. Sıraya yükselirken taraftarlar galibiyeti uzun süre kutladı.

33 puanda kalan İnegölspor ise play-off yarışında ağır yara aldı.