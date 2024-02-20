Ünlü gazeteciler 2 milyon kişinin önünde kavga etti. Rüşvet iddiaları bomba gibi düştü

Sosyal medyada 1.2 milyon takipçisi olan ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ile 1 milyon takipçisi olan İbrahim Haskoloğlu birbirine girdi.

İbrahim Haskoloğlu’nun PassoLig’in kaldırıldığına dair yaptığı paylaşıma Yağız Sabuncuoğlu’ndan yalanlama geldi.

"MANYAK MISIN"

Arada kısa bir zaman geçmesinin ardından Haskoloğlu’nun kendisini engellediğini gören Sabuncuoğlu ''İbrahim manyak mısın kardeşim beni niye engelledin'' dedi.

RÜŞVETLE SUÇLADI

Sabuncuoğlu’nun neden engellediği üzerine konuşan Haskoloğlu ise, "Ordan burdan rüşvet alıp iş yapanları genelde engelliyorum Fazla kaşınmanı önermem. A haber muhabiriyle karıştırma beni" İfadelerini kullandı.

"SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Kendisine rüşvetçi denmesi üzerine deliye dönen Sabuncuoğlu Haskoloğlu’nu şikayet edeceğini söyleyerek, "Bu iddianı kanıtlamazsan sen kanıtlarsan ben mesleği bırakacağım Şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum Seninle görüşeceğiz. Yanlış adama çattın seni hak ettiğin yere göndermezsem adam değilim Bu da kayıtlara geçsin" Dedi.

Haskoloğlu ise bu sözlere karşılık uzun bir açıklama yaparak iddialarının nedenlerini anlattı.