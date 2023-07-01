Sütleğen bitkisi sıtma ve sarılığa iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacığlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan sıtma ve sarılığa iyi gelen sütleğen bitkisinin faydaları dikkat çekti. Sütleğen bitkisiyle ilgili detaylar...

Sütleğen bitkisi; Sıtma ve sarılıkta da kullanılıyor.

SITMA NEDİR?

Sıtma, plazmodium adı verilen bir parazitin sebep olduğu ateşli bir hastalıktır. Parazit, dişi anofel sivrisineklerin ısırıkları yoluyla insanlara ulaşır. Sıtmaya sahip kişiler genellikle yüksek ateş ve titreme ile kendilerini çok hasta hissederler. Hastalığa ılıman iklimlerde çok nadir rastlanırken, tropikal ve subtropikal ülkelerde sıtma hala yaygın olarak görülmektedir.

SARILIK NEDİR?

Sarılık, bilirubin adı verilen maddenin kan dolaşımında normalden fazla miktarda bulunması sonucu sklera (gözün beyaz kısmı) ve derinin sarıya boyanmasıdır. Sarılık halk arasında hastalık terimi olarak kullanılsa da tıbbi açıdan bir belirtidir, birçok organ sistemindeki bozukluk sarılık gelişimine yol açabilir.

SÜTLEĞEN NASIL KULLANILIR?

Sütleğen otunun çayı yapılarak ya da farklı bir şekilde değerlendirilerek ağız yoluyla tüketilmesi tavsiye edilmez, önce bunu bir söylemiş olalım. Zira kendisinin öz suyu (sütü) zehirli olarak bilinir ve iç organlarda tahribatlara neden olabilir.

Peki, sütleğen nasıl kullanılır derseniz, siğiller için genel olarak doğrudan öz suyu yani sütü siğil olan bölgeye sürülerek kullanılabiliyor. Ama cilt üzerinde de kızarıklık, kaşıntı gibi sorunlara neden olabileceğinden hassas ciltlere sahip olanların özellikle temkinli davranması gerekiyor.

Bu yüzden en yaygın ve güvenilir kullanım şekli bu bitkiden hazırlanan sütleğen yağını kullanmak olarak kabul ediliyor. Aktarlardan ve doğal ürünler satan ve güvenilir online alışveriş sitelerinden elde edebileceğiniz sütleğen yağını cildiniz üzerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Son olarak faydalarında da söz ettiğimiz gibi sütleğen otundan elde edilen öz suyunun balık avlamak için kullanıldığı da biliniyor. Balık avlanacak bölgedeki suyun üzerine sütleğen öz suyunun dökülmesi sonucu çok daha kolay balık avlanabildiği iddia ediliyor.