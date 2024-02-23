Fenerbahçe'nin eski dostu Ali Koç'u uyardı: Tehlike var

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin eski dostu Ali Koç'u uyardı: Tehlike var
Belçika'nın Westerlo kulübünün ikinci başkanı ve eski Fenerbahçe idari menajeri Hasan Çetinkaya, sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise hakkında önemli doneler verdi.

Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Union Saint-Gilloise'in potansiyel rakipler içinde en zorlu olanı olduğunu söyledi.

Çetinkaya, Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) oynadıkları ve iyi bildikleri Union SG'yi anlattı.

Çetinkaya, Union SG'nin 2021'de çıktıkları Pro Ligi'nde son 3 sezonun en başarılı takımı olduğunu ifade ederek, "Union SG, Belçika'da son 3 yılın sürpriz takımı. Ligi ele geçiren, çok farklı ve saldırgan bir futbol oynuyorlar. Kimse çok şans tanımasa da aldıkları sonuçlarla Belçika'da büyük ilgi uyandırdılar. Geçen sezon Avrupa'da da bunu gösterdiler. Union SG, resmi olarak duyurulmasa da İngiltere Brighton takımıyla ilişkili. Onların oyuncu bulma ağından destek alıyorlar. Bu sezon da çok formdalar. Ligde farkla liderler. Dün de UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Eintracht Frankfurt'u adeta sahadan silip süpürdüler." dedi.

HASAN ÇETİNKAYA'DAN AMOURA VE PUERTAS UYARISI!

Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe'nin Union SG'ye karşı tedbirli olması gerektiğini vurgulayarak, "Riskli bir takım. Dikkatli olunması gereken kaliteli oyuncuları var. Forvet Mohamed Amoura ve orta saha Cameron Puertas çok etkileyici. Dikkatli olunmazsa baş belası olabilecek bir takım ama elbette Fenerbahçe düzeyinde değil. Fenerbahçe, kadro kalitesi ve oyun gücü olarak çok önde. Ama bu tür eleme maçlarında gösterilecek konsantrasyon ve motivasyon sonucu belirleyecektir." şeklinde konuşurken başta Fenerbahçe teknik ekibi olmak üzere Ali Koç'u da rakip takım hakkında uyardı.

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