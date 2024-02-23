Transfer yasağı alan Altay için 43 yaşında geri döndü. Galibiyeti getirdi. 'Profesyonelim' diyen futbolculara vefa dersi verdi

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay zor günler geçiriyor.

TRANSFER YASAĞI ALDILAR

Yoluna 1. Lig’de devam eden İzmir kulübüne geçtiğimiz sezon mali sıkıntılar nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağı getirildi.

VEFA ÖRNEĞİ GÖSTERDİ

Tüm olumsuzluklara rağmen ligde tutunmaya çalışan Altay’ı zor gününde yalnız bırakmayan eski oyuncusu Murat Uluç büyük bir vefa örneği gösterdi.

43 YAŞINDA GERİ DÖNDÜ

2022 yılında kramponlarını asan 43 yaşındaki yıldız altyapısından yetiştiği Altay’ın transfer yasağı alması sonrası futbola geri dönerek Altay’a imza attı.

3 PUANI GETİRDİ

Trendyol 1. Lig’in 24. Haftasında Giresunspor’a karşı oynanan maçta da elini taşın altına koyan Murat Uluç 24. Dakikada attığı gol ile 3 puanı getirdi.

REKOR KIRDI

Uluç ayrıca bu golle profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu oldu