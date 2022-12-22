22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Taliban kız çocuklarına ilkokulu da yasakladı. Gerçek niyetleri ortaya çıktı

Taliban kız çocuklarına ilkokulu da yasakladı. Gerçek niyetleri ortaya çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul müdürleri, din insanları ve toplum temsilcileriyle biraraya gelen Taliban yöneticileri, kız çocuklarının ilkokul eğitimi almasını ve öğretmenler de dahil kadın personelin okullarda çalışmasını yasakladı. Taliban kızların üniversiteye gitmesini de de yasaklamıştı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 02:19
Takip Et

Taliban kız çocuklarına ilkokul da yasakladı. Gerçek niyetleri ortaya çıktı

Taliban kız çocuklarına ilkokulu da yasakladı. Gerçek niyetleri ortaya çıktı
+
Aa
-

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bugün okul müdürleri, din insanları ve toplum temsilcileriyle bir araya gelen Taliban yetkilileri, öğretmenler de dahil olmak üzere kadın personelin okullarda çalışmasını ve kız çocuklarının ilkokul eğitimini almasını yasakladı.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre; Taliban sözkonusu toplantıda yetişkin kadınların artık camileri ziyaret edemeyeceğini ve dini seminerlere katılamayacağını da söyledi.

Kabil’de bir esnaf olan Ghulam Sarwar Haidari, beşinci sınıftaki kızı Mahbooba’nın gelecek döneme hazırlık için derslere katıldığı özel ders merkezine geldiğinde eve gönderildiğini söyledi.

Kızının doktor olmak istediğini belirten Haidari, “Kızım bu sabahtan beri kendini odaya kilitledi ve sürekli ağlıyor. Bütün umutları kırıldı. Bu durumdan bıktık usandık ve sadece ne zaman biteceğini merak ediyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTEYE DE YASAK GETİRDİ

Taliban, dün kadınların üniversiteye gitmesini de yasaklamış, bu durum uluslararası arenada tepkiye yol açmıştı. Bugün sosyal medyaya yansıyan görüntülerde üniversiteye gelen kadınların dersliklere alınmadığı görülmüştü.

Toplantıya katılanlara göre Taliban, kız çocuklarının okula gitmesinin yasaklanmasının “geçici olacağını” söyledi. Ancak 1990’larda yönetimi ilk kez ele geçirdiklerinde de Taliban, kız çocuklarının eğitimine getirdiği yasağın geçici olduğunu söylemiş ancak sözkonusu yasağı hiçbir zaman kaldırmamıştı.

KADINLARIN NEFES ALMASI BİLE YASAK

Taliban Ağustos 2021’de Afganistan’ın kontrolünü ele geçirdikten sonra ülke genelinde okulları kapattı. Çoğu okul yeniden açılsa da ortaokuldaki kızlara, Taliban’ın tanımlamadığı koşullar hazır olana kadar evde kalmaları söylendi. Okula dönüş duyurusu ise hiçbir zaman gelmedi.

Taliban’ın kadınlara yönelik yasakları sadece eğitimle de sınırlı kalmadı. Kadınların kamu alanlarındaki birçok işte çalışmasını engelleyen Taliban, kadınların erkek bir akrabaları olmadan uçakla seyahat etmelerini ve parklarda dolaşmalarını yasakladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

özkurtcu
22.12.2022 07:46
Taliban ismailağa! bu nasıl bir din böyle kadını insandan saymıyor yazık???????  
 
Ebu Cehil - Cahilliğin Babası.
22.12.2022 06:40
Aklı olanlar için her şey ibret. Bizim softalar eğer gövdelerinin üstünde baş taşıyor iseler afganistandan ibret alırlar. Afganistan şeriatla yönetilen ülke değil şeytanların/cahillerin yönettiği ülke  
 
AKP BUNUN NERESİNDE?
22.12.2022 03:05
İSMAİLAGA KAFALİ AFKAN.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
2
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
3
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
4
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
5
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
6
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
7
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Hakkari'de 16 adet patlayıcı ele geçirildi
﻿Hakkari'de 16 adet patlayıcı ele geçirildi
﻿Hakkari'de 16 adet patlayıcı ele geçirildi
﻿Bursa Kestel Belediyesi geçici işçi alacak
﻿Bursa Kestel Belediyesi geçici işçi alacak
﻿Bursa Kestel Belediyesi geçici işçi alacak
﻿Manisa Saruhanlı SYDV geçici işçi alacak
﻿Manisa Saruhanlı SYDV geçici işçi alacak
﻿Manisa Saruhanlı SYDV geçici işçi alacak
﻿Biden ve Zelenskiy'den ortak açıklama: Rusya bedel ödeyecek
﻿Biden ve Zelenskiy'den ortak açıklama: Rusya bedel ödeyecek
﻿Biden ve Zelenskiy'den ortak açıklama: Rusya bedel ödeyecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.