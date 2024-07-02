Tam 7 bin 134 TL zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak

3 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon verileri, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirlemenin de ötesinde kıdem tazminatı ve diğer ücretlerin üst limitlerini de etkileyecek.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına sahip emekli vatandaşlar ile memur maaşları için yapılacak zam oranı, 3 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak.
Hükümetin, açıklanan veriler sonrası resmi açıklamalarda bulunarak emekli zammını açıklaması bekleniyor. Öte yandan, 3 Temmuz tarihindeki enflasyon verileri, kıdem tazminatı tavan tutarında da doğrudan etkileyecek.
YARINDAN İTİBAREN 7 BİN 135 TL ZAM
İlk beş ayın enflasyon verileri hesaplandığında, Çarşamba günü duyurulacak verilerle beraber altı aylık enflasyon farkının %20.35 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Bu durumda, mevcut 35 bin 57 TL seviyesinde olan kıdem tazminatı tavan tutarının doğrudan 42 bin 191 TL'ye yükselmesi tahmin ediliyor. Bu değişiklik, yüksek maaş alan vatandaşlar için kritik bir öneme sahip olacak ve 7 bin 135 TL'lik bir artış anlamına geliyor.
Ancak, işten ayrılmaları durumunda 1 yıldan uzun süre çalışanların hak kazandığı kıdem tazminatının taban tutarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bu yıl asgari ücret üzerinde ek bir zam yapılması planlanmadığından, kıdem tazminatındaki değişiklik sadece tavan tutarıyla sınırlı kalacak.
Fakat işten ayrılmaları durumunda 1 yıldan uzun süre çalışan vatandaşların hak kazandığı kıdem tazminatının taban tutarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bu yıl asgari ücret üzerinde ek bir zam yapılması planlanmadığından, kıdem tazminatındaki değişiklik sadece tavan tutarıyla sınırlı kalacak.