Tam 7 bin 134 TL zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak

Bu durumda, mevcut 35 bin 57 TL seviyesinde olan kıdem tazminatı tavan tutarının doğrudan 42 bin 191 TL'ye yükselmesi tahmin ediliyor. Bu değişiklik, yüksek maaş alan vatandaşlar için kritik bir öneme sahip olacak ve 7 bin 135 TL'lik bir artış anlamına geliyor.