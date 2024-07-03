Araç kredisi çekenler dikkat. Bankalar ruhunuz duymadan otomatik olarak çekiyor

Bankalardan araç kredisi çekenler bu kez sigorta poliçelerinden yakalarını kurtaramıyor. Çoğu zaman istemedikleri halde birçok ürün paketini almak zorunda kalan müşteriler mağdur duruma düşürülüyor. Hesaplardan otomatik yapılan çekimler karşında müşteriler ne yapacaklarını bilemiyor.

BANKALARIN DAYATMALARI MÜŞTERİLERİ BEZDİRDİ

Birçok banka araç kredisi çeken müşterisine kasko poliçesini kendilerinin kesmesi üzerinde şartlar getiriyor. Kabul etmeyen müşteriye ise kredi verilmiyor. Böylece banka hem çekilen kredi üzerinden hem de sigorta poliçeleri üzerinden çifte kar yapıyor.

Dışarıdan bir şirketten daha uygun kasko yaptırabilecekken kredi müşterileri daha yüksek fiyattan kasko yaptırmak zorunda kalıyor. Bir yıl bu şartları kabul ederek dişini sıkan banka müşterileri ise poliçe bitim tarihinde ise kötü bir sürprizle daha karşılaşıyor. Poliçeler müşteriye sormadan yenilenerek hesaplardan otomatik para çekiliyor.

BANKA POLİÇEYİ MECBUR TUTTUĞU İÇİN YAPTIRDI

2023 yılında otomobil almak üzere bir bankadan araç kredisi kullanan Hüseyin Yörür, bankanın krediyi kullandırması için kasko poliçesini zorunlu tuttuğu anlatarak “O dönem 2023 model otomobilim için geçen sene banka benden 19.000 lira kasko poliçe ücreti kesti. O dönemde değişik sigorta şirketlerinden daha uygun fiyatla teklif almıştım. Fakat banka poliçeyi mecbur tuttu ve yaptırmak zorunda kaldım. Yenileme tarihi geldiğinde kendi isteğimle farklı bir sigorta şirketi ile anlaşacağımı söyledim fakat bunu kabul etmediler . “Krediyi geri çağırırız” gibi bir tutum sergilediler. Bu kez de 22.000 TL ücret çıkarıldı. Oysa başka bir şirket aracımın kasko poliçesi için 15.000 lira teklif verdi” diyerek yaşadıklarını aktardı.

TÜKETİCİLER KASKO KONUSUNDA ÖZGÜRDÜR

Bankaların dayatmaları konusunda açıklama yapan tüketici dernekleri ise sigorta poliçelerinde serbest piyasa kuralları geçerli olması sebebi ile tüketicilerin istedikleri acente ve şirketten kasko yaptırma özgürlüğüne sahip oldukları belirtildi. Aksi bir durumda karşılaşan banka müşterilerinin ise mahkemeye başvurma hakları olduğu hatırlatıldı.

Hukukçular ise bankaların kredi kullandırdığı aracın başına gelebilecek hasar durumlarında kendilerini garantiye almak adına kasko poliçesini zorunlu tutabileceklerini ancak illa kendileri üzerinden kasko yapılmasını zorunlu tutamayacakları yönünde görüş bildirdiler

Hukukçular kredi çeken vatandaşlara istedikleri sigorta şirketi ile anlaşıp bankaya mail ya da elden poliçelerini ulaştırmalarını önerdi.