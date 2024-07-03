Altını kuyumcudan mı almalı bankadan mı İslam Memiş farkı anlattı

Altını yatırım araçları arasında güvenli liman olarak gören yatırımcılar fiziki altın mı almaları yoksa banka üzerinden gram ya da ons altın mı almaları konusunda ikileme düşüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcının aklını karıştıran soruya yanıt verdi.

ALTIN KUYUMCUDAN MI BANKADAN MI ALINMALI?

İslam Memiş altını nereden alacağı konusunda tereddüt yaşayan yatırımcılara ise banka ile kuyumcu arasında farkı açıkladı.

İslam Memiş kuyumcu ile bankadan altın alma arasında farkı yatırımın süresinin belirlediğini vurguladı.

Kısa süreli alım satım yapacakların altını bankadan almakla daha karlı çıkacağını belirten İslam Memiş ancak eğer uzun vadeli bir yatırım düşünülüyor ise de bunun için kuyumcuların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İslam Memiş, gram ve ons altın gibi işlenmemiş som altının da yatırım aracı olarak kullanılabileceğine dikkat çekti.

İşlenmemiş altında komisyon gibi ek masrafların alınamayacağını belirten İslam Memiş yüzde sıfır stopaj fırsatı veren işlenmemiş altının saklanma kolaylığı sağladığını da sözlerine ekledi.

Altının madenden çıkarıldığı gibi saf halde de satıldığını belirten İslam Memiş, bu altının daha ucuz olduğunu ancak kilo ile satıldığını bilgisini verdi. İslam Memiş işlenmemiş altın alanların kuyumcular ile anlaşarak kar sağlayabileceğini aktardı.