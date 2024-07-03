Altını kuyumcudan mı almalı bankadan mı İslam Memiş farkı anlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Altını kuyumcudan mı almalı bankadan mı İslam Memiş farkı anlattı

İslam Memiş altın yatırımcısının en çok aklını kurcalayan soruya yanıt verdi. Altın kuyumcudan mı alınmalı bankadan mı alınmalı?

Altını yatırım araçları arasında güvenli liman olarak gören yatırımcılar fiziki altın mı almaları yoksa banka üzerinden gram ya da ons altın mı almaları konusunda ikileme düşüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcının aklını karıştıran soruya yanıt verdi.

altinkuyum2.jpg

ALTIN KUYUMCUDAN MI BANKADAN MI ALINMALI?

İslam Memiş altını nereden alacağı konusunda tereddüt yaşayan yatırımcılara ise banka ile kuyumcu arasında farkı açıkladı.

İslam Memiş kuyumcu ile bankadan altın alma arasında farkı yatırımın süresinin belirlediğini vurguladı.

Kısa süreli alım satım yapacakların altını bankadan almakla daha karlı çıkacağını belirten İslam Memiş ancak eğer uzun vadeli bir yatırım düşünülüyor ise de bunun için kuyumcuların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

altin2.jpg

Konuya ilişkin açıklama yapan İslam Memiş, gram ve ons altın gibi işlenmemiş som altının da yatırım aracı olarak kullanılabileceğine dikkat çekti.

İşlenmemiş altında komisyon gibi ek masrafların alınamayacağını belirten İslam Memiş yüzde sıfır stopaj fırsatı veren işlenmemiş altının saklanma kolaylığı sağladığını da sözlerine ekledi.

altin4.webp

Altının madenden çıkarıldığı gibi saf halde de satıldığını belirten İslam Memiş, bu altının daha ucuz olduğunu ancak kilo ile satıldığını bilgisini verdi. İslam Memiş işlenmemiş altın alanların kuyumcular ile anlaşarak kar sağlayabileceğini aktardı.

İlgili Haberler
Araç kredisi çekenler dikkat. Bankalar ruhunuz duymadan otomatik olarak çekiyor
Alman bankasından dikkat çeken "TL" tavsiyesi: "Bu sadece bir başlangıç"
Tam 7 bin 134 TL zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak
Biriken borçlar tek seferde silinecek. Devlet desteği Meclis'te
Tek bir IBAN işlemine bile rekor ceza kesilecek. 30 bin, 45 bin, 90 bin
Maaştan kesme cezası gerçek oldu. Meclis'ten geçmesi an meselesi
Son Haberler
İki motosiklet çarpıştı, iki sürücü de yaralandı yaralı Yerel Haberler
İki motosiklet çarpıştı, iki sürücü de yaralandı yaralı
Marmaray durdu milli coşkuya ortak oldu Gündem
Marmaray durdu milli coşkuya ortak oldu
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Gündem
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
2024 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Ekonomi
2024 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
Araç kredisi çekenler dikkat. Bankalar ruhunuz duymadan otomatik olarak çekiyor Ekonomi
Araç kredisi çekenler dikkat. Bankalar ruhunuz duymadan otomatik olarak çekiyor
Üniversite öğrenim ücretlerine zam! Ekonomi
Üniversite öğrenim ücretlerine zam!