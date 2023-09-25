Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan müjdeli haber. Ünlü çift ikinci kez aynı heyecanı yaşıyor

Mucize Doktor dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Taner Ölmez, 2021 yılında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlenmişti. Zeynep adında bir kızları olan ünlü çiftten sevindiren bir haber geldi.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan müjdeli haber. Ünlü çift ikinci kez aynı heyecanı yaşıyor

Ece Çeşmioğlu ile evli olan ve Zeynep adında bir kızı olan Taner Ölmez, ikinci kez baba oluyor.

640xauto-1.jpg

2021 yılında oyuncu Ece Çeşmioğlu ile evlenen Ölmez, geçtiğimiz yıl kızı dünyaya gelmişti.

640xauto-2.jpg

Muhabironline sayfasının haberine göre ünlü çiftin yeniden anne baba oluyor.

Bebeğin cinsiyeti ile ilgili henüz bir bilgi verilmezken, bu haber ikilinin hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

640xauto-3.jpg

Haberi alan hayranları 'Hayırlı olsun abime, ablama', 'Anne babalık ne kadar yakıştı size', 'Tam bir aile babası', 'Maşallah diyelim nazar değmesin', 'Günün en güzel haberi' gibi yorumlarda bulundular.

640xauto.jpg

Taner Ölmez Mucize Doktor dizisindeki Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

İlgili Haberler
Taner Ölmez'den sürpriz proje. Ünlü futbolcunun hayatını canlandıracak
Taner Ölmez kızı Zeynep'i paylaştı! Baba kızın fotoğrafına yorum yağdı
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'in 1. yaşını kutladı
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
İslam Memiş çok kazandıracak yatırım aracını ilk kez açıkladı. 'Ne altın ne gümüş ne Dolar ne Euro' diyerek duyurdu Ekonomi
İslam Memiş çok kazandıracak yatırım aracını ilk kez açıkladı. 'Ne altın ne gümüş ne Dolar ne Euro' diyerek duyurdu
Trafik sigortasında korkutan senaryo! Ekonomi
Trafik sigortasında korkutan senaryo!
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti Ekonomi
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı