Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan müjdeli haber. Ünlü çift ikinci kez aynı heyecanı yaşıyor

Ece Çeşmioğlu ile evli olan ve Zeynep adında bir kızı olan Taner Ölmez, ikinci kez baba oluyor.

2021 yılında oyuncu Ece Çeşmioğlu ile evlenen Ölmez, geçtiğimiz yıl kızı dünyaya gelmişti.

Muhabironline sayfasının haberine göre ünlü çiftin yeniden anne baba oluyor.

Bebeğin cinsiyeti ile ilgili henüz bir bilgi verilmezken, bu haber ikilinin hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Haberi alan hayranları 'Hayırlı olsun abime, ablama', 'Anne babalık ne kadar yakıştı size', 'Tam bir aile babası', 'Maşallah diyelim nazar değmesin', 'Günün en güzel haberi' gibi yorumlarda bulundular.

Taner Ölmez Mucize Doktor dizisindeki Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.