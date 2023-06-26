Tanju Özcan'dan Tunç Soyer'e Kemal Kılıçdaroğlu tepkisi

Tanju Özcan, Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterdi. Özcan, “Koltuk bu kadar mı cazip geldi?” cümleleriyle Soyer’i eleştirdi.

Tanju Özcan'dan Tunç Soyer'e Kemal Kılıçdaroğlu tepkisi

İzmir Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, katıldığı canlı yayında, "Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum dedi. Limandan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak" ifadelerine yer verdi.

"KOLTUK BU KADAR MI CAZİP GELDİ?"

Soyer'in bu çıkışına yanıt CHP yönetimine tepki göstererek Adalet Yürüyüşü yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Özcan şu sözlerle Soyer'e tepki gösterdi:

"Sn @tuncsoyer , Genel Başkanın yerel seçime kadar kalmasını neden doğru buluyorsunuz?Mantıklı bir cevabı var mı?Koltuk bu kadar mı cazip geldi? Tabi şu anlam çıkıyor, güvenli liman yerel seçim, sen de diyorsun ki ben de gemimi güvenli limana çekeyim.İzmir’i çantada keklik görmeyin…tabanın sesini duyun..Taban değişim derken “tepeden tırnağa” diyor. Genel Başkan kalsın demiyor. Tersine değişim Genel Başkan dan başlasın diyor!!"

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