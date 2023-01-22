TANSU SARI

Son şampiyon Trabzonspor için İstanbulspor

Rakip bile değildi..

Rakibin 1,95 metrelik Danimarkalı kalecisi Davd Jensen'e

Yan toplar; duran toplar

Ve yerden atılacak şutlar

Maçın farka gideceğini gösteriyordu..

Nitekim öyle de oldu..

Sağ taraftan Anastasios Bakasetas'ın ortaladığı topta Stefano Denswil indiriyor;

Suskun yıldız Yusuf Yazıcı sol ayağıyla içeri kepçeliyor

Akyazı'da tribünleri ayağa kaldırıyordu...

Trabzonspor 1-0'la gidiyordu soyunma odasına...

İkinci yarının hemen başında yine Anastasios Bakasetas'ın

Sağ taraftan içeri çevirdiği topa Maxi Gomez vuruyor

Kaleci David Jensen'den topu tamamlayan stoper Marc Bartra

Farkı 2'ye yükseltiyordu..

Eren Elmalı'nın sol taraftan ortasında

İstanbulspor savunmasından Mehmet Yeşil'in kafayla uzaklaştırdığı top

Ceza sahası dışında Anastasios Bakasetas'ın önüne düştü;

Rakibi Muammer Sarıkaya'yı çalımlayan Anastasios Bakasetas

Hafif sol çaprazdan kaleci David Jensen'in soluna yerden çaktı;

Trabzonspor bir anda 3-0 yakaladı...

61'de Anastasios Bakasetas'ın yerine oyuna giren Mahmoud Trezeguet;

Oyuna girdikten 3 dakika sonra Marek Hamsik'ten aldığı pasla

Sol taraftan içeri girip Oğuzhan Berber'i çalımladı;

Yine yerden bu kez kaleci David Jensen'in sağına sert vurdu;

Trabzonspor maçı 4-0 kazandı...

Uzun bir aradan sonra Süper Lig'e yeniden yükselen İstanbulspor'un

Yabancı savunma oyuncuları almaması komik...

Madem mücadele edemeyecektiniz

Neden bu maceraya atıldınız?

19 maçta yenilen 40 gol...

42 kayıp puan..

Yani 14 maç...

Bu tablodan utanmıyor musunuz?



Radikal önlemler alınmazsa yeniden lig düşecekler gibi..

Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın;

İstanbulspor maçını da Giresunspor karşılaşması gibi

Karşılarında rakip olmaması yüzünden kazandılar...

Abdullah Avcı gelecek hafta Hatay deplasmanında da

Anastasios Bakasetas-Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi 3 solak oyuncuyu

Birlikte kullanırsa büyük sıkıntılar yaşayabilir..

Zira Volkan Demirel'in Hatayspor'u İstanbulspor'a göre biraz daha dişli bir takım...

Trabzonspor ve İstanbulspor'a başarılar diliyorum..