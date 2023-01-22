TANSU SARI
Son şampiyon Trabzonspor için İstanbulspor
Rakip bile değildi..
Rakibin 1,95 metrelik Danimarkalı kalecisi Davd Jensen'e
Yan toplar; duran toplar
Ve yerden atılacak şutlar
Maçın farka gideceğini gösteriyordu..
Nitekim öyle de oldu..
Sağ taraftan Anastasios Bakasetas'ın ortaladığı topta Stefano Denswil indiriyor;
Suskun yıldız Yusuf Yazıcı sol ayağıyla içeri kepçeliyor
Akyazı'da tribünleri ayağa kaldırıyordu...
Trabzonspor 1-0'la gidiyordu soyunma odasına...
İkinci yarının hemen başında yine Anastasios Bakasetas'ın
Sağ taraftan içeri çevirdiği topa Maxi Gomez vuruyor
Kaleci David Jensen'den topu tamamlayan stoper Marc Bartra
Farkı 2'ye yükseltiyordu..
Eren Elmalı'nın sol taraftan ortasında
İstanbulspor savunmasından Mehmet Yeşil'in kafayla uzaklaştırdığı top
Ceza sahası dışında Anastasios Bakasetas'ın önüne düştü;
Rakibi Muammer Sarıkaya'yı çalımlayan Anastasios Bakasetas
Hafif sol çaprazdan kaleci David Jensen'in soluna yerden çaktı;
Trabzonspor bir anda 3-0 yakaladı...
61'de Anastasios Bakasetas'ın yerine oyuna giren Mahmoud Trezeguet;
Oyuna girdikten 3 dakika sonra Marek Hamsik'ten aldığı pasla
Sol taraftan içeri girip Oğuzhan Berber'i çalımladı;
Yine yerden bu kez kaleci David Jensen'in sağına sert vurdu;
Trabzonspor maçı 4-0 kazandı...
Uzun bir aradan sonra Süper Lig'e yeniden yükselen İstanbulspor'un
Yabancı savunma oyuncuları almaması komik...
Madem mücadele edemeyecektiniz
Neden bu maceraya atıldınız?
19 maçta yenilen 40 gol...
42 kayıp puan..
Yani 14 maç...
Bu tablodan utanmıyor musunuz?
Radikal önlemler alınmazsa yeniden lig düşecekler gibi..
Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın;
İstanbulspor maçını da Giresunspor karşılaşması gibi
Karşılarında rakip olmaması yüzünden kazandılar...
Abdullah Avcı gelecek hafta Hatay deplasmanında da
Anastasios Bakasetas-Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi 3 solak oyuncuyu
Birlikte kullanırsa büyük sıkıntılar yaşayabilir..
Zira Volkan Demirel'in Hatayspor'u İstanbulspor'a göre biraz daha dişli bir takım...
Trabzonspor ve İstanbulspor'a başarılar diliyorum..
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