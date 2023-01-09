Fenerbahçe Jesus'un umrunda bile değil: O teklifi bekliyor

Son 2 Galatasaray maçınızı kimlerle kazandınız?

Diego Rossi; Miguel Crespo

İrfan Can Kahveci ve Miha Zajc...

20 Temmuz'dan bu yana

Teknik Direktör Jorge Jesus ne yapıyor?

Orta sahada Miguel Crespo'nun yanında

Üretemeyen Willian Arao var..

İrfan Can Kahveci ve Miha Zajc kenarda;

Hala "çakma sağ bek" Bright-Osayi Samuel;

Kendi dili olan Türkçe'yi bile konuşamayan "Çakma sol bek" Ferdi Kadıoğlu oynuyor..

"Yalancı stoper" Attila Szalai ise

Ellerini devamlı arkada bağlayarak rakibe hamle yapmıyor..

Sanırsınız Fenerbahçe'nin stoperi değil;

Karadeniz Halk Oyunları'nın adamı...

Top değil;

Kolbastı oynuyor...

Gerçek bir 8 numara olan Sergio Oliveira'nın golünde

"Çakma sağ bek" Bright-Osayi Samuel rakibine asist yapıyor;

"Yalancı stoper" Attila Szalai

"Çakma sol bek" Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte ellerini yine arkasında bağlıyor;

Portekizli Sergio Oliveira sağ çaprazdan enfes çakıyor;

Aslan Kadıköy'de kükrüyor;

1-0 öne geçiyordu..

İlk yarı sona erdiğinde Teknik Direktör Jorge Jesus'tan;

Takımı bozan Joshua King'i kenara alıp;

Miha Zajc veya İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürmesini bekliyorum...

Ama Jorge Jesus ne yapıyor?

Giresunspor ve Trabzonspor hüsranlarındaki hatasını tekrarlıyor;

Stoper Gustavo Henrique'yi çıkartıyor;

Savunmasını yine eksik bırakıyor..

Lincoln Henrique oyuna giriyor;

Fenerbahçe'nin zaten çorba olan kurgusu

Daha da beter bir hal alıyor..

69'uncu dakika itibariyle

Teknik Direktör Jorge Jesus;

Saçmalamalara devam ediyor..

Önce Diego Rossi'yi;

Ardından Miguel Crespo'yu oyundan çıkarıp

Takımını adeta HÜSRANI YAŞAMAYA çağırıyor...

Üstelik Miguel Crespo ve Miha Zajc mükemmel bir ikili olmuşken

Miguel Crespo'yu çıkarıp Miha Zajc'ı sahaya sürüyor..

Fenerbahçe'nin orta sahası çuvallıyor...

Mauro Icardi'nin oyuna girişi

Galatasaray'ı adeta yeniden şaha kaldırıyor...

UYUYAN ASLAN uyanıyor..

Mauro Icardi önce yine Bright-Osayi Samuel

Ve Attila Szalai'nin ağır kalması sonucu

Kerem Aktürkoğlu'na pasını bırakıyor;

Kerem Aktürkoğlu kaleci Altay Bayındır'ın bacaklarının arasına vuruyor

Galatasaray 2-0 yakalıyordu...

Leo Dibous'ya tekme atan İrfan Can Kahveci'nin oyundan atılması sonrası

Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı...

Serdar Dursun'un hatalı pasında topla buluşan Mauro Icardi

Sol çaprazdan ceza sahasına girerken sert vurdu

Ve Galatasaray maçı 3-0 kazandı...

Galatasaray mı kazandı?

Yoksa Fenerbahçe mi kaybetti?

Teknik Direktör Jorge Jesus

Beşiktaş maçında kılpayı 1 puanı aldı;

Miguel Crespo'yu oyundan çıkararak ecel terleri döktü..

Trabzon deplasmanında Serdar Aziz ve Michy Batshuayi'yi çıkarıp

Maçı verdi..

Galatasaray maçında da yine bir stoperi;

Gustavo Henrique'yi çıkarıp

Hamlelerde oldukça geç kalınca

Ezeli rakip Galatasaray karşısında;

Hem de Kadıköy'de 3-0'lık hezimet geldi..

Hep sol kanatta gördüğümüz Diego Rossi

Neden sağ kanatta anlamadım..

Diego Rossi ve Joshua King'le birlikte oynamanın

Takımı eksik bıraktığını ben görüyorum

Teknik Direktör Jorge Jesus göremiyor mu?

"Fenerbahçe sahada 10 kişi kalınca kaybediyor" palavrasını sıkanlar

Bugünkü hezimeti de konuşsunlar...

Peki Konya deplasmanında da 10'a 10'ken kaybedilmedi mi?

Jorge Jesus'un Fenerbahçe umurunda bile değil;

Hatalarında ısrar ediyor

Parasını alıyor;

Brezilya Milli Takımı'ndan gelecek olası teklifi bekliyor...

Allah'tan hakem Halil Umut Meler;

Galatasaray'ın 2 golünü vermedi de

5'lik olmaktan dönüldü...

Galatasaray'da Sergio Oliveira çok büyük oyuncu...

Karşısında Willian Arao oynuyor;

Fenerbahçe'yle Galatasaray arasındaki fark da

Burada ortaya çıkıyor..

Fenerbahçe takımı Jorge Jesus'un çöplüğü haline geldi..

Kalite eksik;

Bazı futbolcularda gereksiz bir ısrar var..

Bazı oyuncuların yüzüne bakılmıyor...

Olan da 9 yıldır şampiyon olamayan

Cefakar Fenerbahçe taraftarına oluyor...

Okan Buruk ve Galatasaray'ı kutluyor;

Fenerbahçe'ye Gazantep deplasmanında başarılar diliyorum...