Fenerbahçe Jesus'un umrunda bile değil: O teklifi bekliyor

Son 2 Galatasaray maçınızı kimlerle kazandınız?
Diego Rossi; Miguel Crespo
İrfan Can Kahveci ve Miha Zajc...
20 Temmuz'dan bu yana
Teknik Direktör Jorge Jesus ne yapıyor?
Orta sahada Miguel Crespo'nun yanında
Üretemeyen Willian Arao var..
İrfan Can Kahveci ve Miha Zajc kenarda;
Hala "çakma sağ bek" Bright-Osayi Samuel;
Kendi dili olan Türkçe'yi bile konuşamayan "Çakma sol bek" Ferdi Kadıoğlu oynuyor..
"Yalancı stoper" Attila Szalai ise
Ellerini devamlı arkada bağlayarak rakibe hamle yapmıyor..
Sanırsınız Fenerbahçe'nin stoperi değil;
Karadeniz Halk Oyunları'nın adamı...
Top değil;
Kolbastı oynuyor...
Gerçek bir 8 numara olan Sergio Oliveira'nın golünde
"Çakma sağ bek" Bright-Osayi Samuel rakibine asist yapıyor;
"Yalancı stoper" Attila Szalai
"Çakma sol bek" Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte ellerini yine arkasında bağlıyor;
Portekizli Sergio Oliveira sağ çaprazdan enfes çakıyor;
Aslan Kadıköy'de kükrüyor;
1-0 öne geçiyordu..
İlk yarı sona erdiğinde Teknik Direktör Jorge Jesus'tan;
Takımı bozan Joshua King'i kenara alıp;
Miha Zajc veya İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürmesini bekliyorum...
Ama Jorge Jesus ne yapıyor?
Giresunspor ve Trabzonspor hüsranlarındaki hatasını tekrarlıyor;
Stoper Gustavo Henrique'yi çıkartıyor;
Savunmasını yine eksik bırakıyor..
Lincoln Henrique oyuna giriyor;
Fenerbahçe'nin zaten çorba olan kurgusu
Daha da beter bir hal alıyor..
69'uncu dakika itibariyle
Teknik Direktör Jorge Jesus;
Saçmalamalara devam ediyor..
Önce Diego Rossi'yi;
Ardından Miguel Crespo'yu oyundan çıkarıp
Takımını adeta HÜSRANI YAŞAMAYA çağırıyor...
Üstelik Miguel Crespo ve Miha Zajc mükemmel bir ikili olmuşken
Miguel Crespo'yu çıkarıp Miha Zajc'ı sahaya sürüyor..
Fenerbahçe'nin orta sahası çuvallıyor...
Mauro Icardi'nin oyuna girişi
Galatasaray'ı adeta yeniden şaha kaldırıyor...
UYUYAN ASLAN uyanıyor..
Mauro Icardi önce yine Bright-Osayi Samuel
Ve Attila Szalai'nin ağır kalması sonucu
Kerem Aktürkoğlu'na pasını bırakıyor;
Kerem Aktürkoğlu kaleci Altay Bayındır'ın bacaklarının arasına vuruyor
Galatasaray 2-0 yakalıyordu...
Leo Dibous'ya tekme atan İrfan Can Kahveci'nin oyundan atılması sonrası
Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı...
Serdar Dursun'un hatalı pasında topla buluşan Mauro Icardi
Sol çaprazdan ceza sahasına girerken sert vurdu
Ve Galatasaray maçı 3-0 kazandı...
Galatasaray mı kazandı?
Yoksa Fenerbahçe mi kaybetti?
Teknik Direktör Jorge Jesus
Beşiktaş maçında kılpayı 1 puanı aldı;
Miguel Crespo'yu oyundan çıkararak ecel terleri döktü..
Trabzon deplasmanında Serdar Aziz ve Michy Batshuayi'yi çıkarıp
Maçı verdi..
Galatasaray maçında da yine bir stoperi;
Gustavo Henrique'yi çıkarıp
Hamlelerde oldukça geç kalınca
Ezeli rakip Galatasaray karşısında;
Hem de Kadıköy'de 3-0'lık hezimet geldi..
Hep sol kanatta gördüğümüz Diego Rossi
Neden sağ kanatta anlamadım..
Diego Rossi ve Joshua King'le birlikte oynamanın
Takımı eksik bıraktığını ben görüyorum
Teknik Direktör Jorge Jesus göremiyor mu?
"Fenerbahçe sahada 10 kişi kalınca kaybediyor" palavrasını sıkanlar
Bugünkü hezimeti de konuşsunlar...
Peki Konya deplasmanında da 10'a 10'ken kaybedilmedi mi?
Jorge Jesus'un Fenerbahçe umurunda bile değil;
Hatalarında ısrar ediyor
Parasını alıyor;
Brezilya Milli Takımı'ndan gelecek olası teklifi bekliyor...
Allah'tan hakem Halil Umut Meler;
Galatasaray'ın 2 golünü vermedi de
5'lik olmaktan dönüldü...
Galatasaray'da Sergio Oliveira çok büyük oyuncu...
Karşısında Willian Arao oynuyor;
Fenerbahçe'yle Galatasaray arasındaki fark da
Burada ortaya çıkıyor..
Fenerbahçe takımı Jorge Jesus'un çöplüğü haline geldi..
Kalite eksik;
Bazı futbolcularda gereksiz bir ısrar var..
Bazı oyuncuların yüzüne bakılmıyor...
Olan da 9 yıldır şampiyon olamayan
Cefakar Fenerbahçe taraftarına oluyor...
Okan Buruk ve Galatasaray'ı kutluyor;
Fenerbahçe'ye Gazantep deplasmanında başarılar diliyorum...
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