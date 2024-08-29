Airfryer'da çıtır çıtır lezzetli tavuk yapmanın yolu : İşte püf noktaları

Airfryer, sağlıklı ve pratik yemek pişirmenin en ideal yöntemlerinden biridir. Özellikle tavuk severler için Airfryer, çıtır çıtır lezzetli tavukları kolaylıkla hazırlamanın en etkili yoludur. Peki, Airfryer'da mükemmel tavuk nasıl yapılır? İşte püf noktaları:

Airfryer Tavuk Pirzola Tarifi İçin Malzemeler

5 parça tavuk pirzola

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1çay kaşığı pulbiber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı salça

Airfryer Tavuk Pirzola Tarifi Nasıl Yapılır?



Uygun bir kap içerisine aldığımız tavuk pirzolaların üzerine zeytinyağı, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, tuz ve salçayı ekleyerek güzelce karıştıralım. Bu aşamada dilerseniz farklı baharatlarda kullanabilirsiniz.

Marine ettiğimiz tavuk pirzolaları airfryer’ın haznesine yerleştirelim.

Ardından pirzolalarımızı 190°C de 15 dakika pişmeye bırakalım.

Sürenin sonunda pişen tavuk pirzolalarımız servise hazır. Salata ve pilav eşliğinde afiyetle tüketebilirsiniz.