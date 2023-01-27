Tarihin en çok satan 20 telefonu belli oldu. Birinciye çok şaşıracaksınız

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Çinli Mydrivers portalı, sektör tarihi boyunca en çok satan telefonları sıraladı. İlk 20'yi Nokia, Apple, Samsung ve Motorola olmak üzere sadece dört şirket paylaştı. Sıralamaya Finlandiyalı efsane Nokia markasının tuşlu telefonları damga vurdu.

Tarihin en çok satan telefonları listesinde modern akıllı telefonlardan sadece iPhone'ların yer alması dikkat çekiyor. İlk sırada, toplam 250 milyon satışla Nokia 1100 var.

Tarihin en çok satan 20 telefonu:

Nokia 1100 - 250 milyon

Nokia 1110 - 248 milyon

iPhone 6 - 224 milyon

Nokia 105 - 200 milyon

iPhone 6S - 174 milyon

iPhone 5S - 167 milyon

Nokia 3210 - 164 milyon

iPhone 7 - 161 milyon

iPhone 11 - 160 milyon

Nokia 6600 - 157 milyon

Nokia 1200 - 153 milyon

Nokia 5230 - 152 milyon

Samsung E1100 - 150 milyon

iPhone 5 - 147 milyon

Nokia 2600 - 135 milyon

Moto V3 - 131 milyon

Nokia 1600 - 130 milyon

Nokia 3310 - 126 milyon

iPhone 8 - 125 milyon

Nokia 1208 - 100 milyon