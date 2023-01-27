Tarihin en çok satan 20 telefonu belli oldu. Birinciye çok şaşıracaksınız

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Çinli Mydrivers portalı, sektör tarihi boyunca en çok satan telefonları sıraladı. İlk 20'yi Nokia, Apple, Samsung ve Motorola olmak üzere sadece dört şirket paylaştı. Sıralamaya Finlandiyalı efsane Nokia markasının tuşlu telefonları damga vurdu.
Tarihin en çok satan telefonları listesinde modern akıllı telefonlardan sadece iPhone'ların yer alması dikkat çekiyor. İlk sırada, toplam 250 milyon satışla Nokia 1100 var.
Tarihin en çok satan 20 telefonu:
Nokia 1100 - 250 milyon
Nokia 1110 - 248 milyon
iPhone 6 - 224 milyon
Nokia 105 - 200 milyon
iPhone 6S - 174 milyon
iPhone 5S - 167 milyon
Nokia 3210 - 164 milyon
iPhone 7 - 161 milyon
iPhone 11 - 160 milyon
Nokia 6600 - 157 milyon
Nokia 1200 - 153 milyon
Nokia 5230 - 152 milyon
Samsung E1100 - 150 milyon
iPhone 5 - 147 milyon
Nokia 2600 - 135 milyon
Moto V3 - 131 milyon
Nokia 1600 - 130 milyon
Nokia 3310 - 126 milyon
iPhone 8 - 125 milyon
Nokia 1208 - 100 milyon
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