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Tarkan'dan mesaj: Acayip şeyler olacak

Megastar Tarkan, sanat hayatında 30'uncu yılı geride bıraktı. Ünlü sanatçı, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:37
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Tarkan'dan açıklama! "Acayip şeyler olacak"

Tarkan'dan mesaj: Acayip şeyler olacak
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Megastar Tarkan, sanat hayatında 30'uncu yılı geride bıraktı. Instagram'dan açıklama yapan ünlü sanatçı, duygularını kaleme aldı.

Nostalji bir karesini yayınlayan Tarkan, "Bir kaç gün önce müzikal kariyerimin 30 yılı dolmuş haberim yok. Sizlerin o güzel paylaşımlarınızla fark ettim. Yırtık kotumla, deri montumla, 'Kıl' bir şarkıyla merhaba demiştim sizlere... Bi ara da sarı ekoseli kıyafetimle... Ne ara geçti bu yıllar bilmiyorum ama acısıyla, tatlısıyla çok güzel geçtiler. Temennim daha uzun yıllar müzik aşkıyla, güzel şarkılarla, projelerle, yeni heyecanlarla, sürprizlerle bu yolculuğa devam etmek. Tabi ki sağlık oldukça inşallah" dedi.

 

Sözlerine devam eden Tarkan, “Ama aramızdaki bu güçlü, köklü bağ ve yüreğimde hissettirdiğiniz sevginiz hep oldukça kim tutabilir beni/bizi. Ve hissediyorum daha acayip şeyler olacak” dedi.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Sanatçı hayranlarına da teşekkür etti: “Geçen 30 yıldaki sevginiz, koşulsuz desteğiniz ve bağlılığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum.”
 

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