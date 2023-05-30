Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı

Ülkemizi sarsan deprem felaketi haricinde spor dışına çıkmadık.

Her ne kadar siyaset, ticaret ve futbol iç içe olsa da, kendi alanımızda patinaj yapıp durduk.

Ancak önceki gece öyle bir görüntü çıktı ki ortaya...

Rıdvan Dilmen.

Eski Fenerbahçeli futbolcu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresine yakınlığı ile biliniyor.

Aslında bilinmiyor! Kendisi bunu her fırsatta dile getiriyor!

Olabilir. Herkesin özgür seçimi.

Son görüntüler alandan.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan eşi Emine hanım ile Ankara’ya gitmek üzere apronda.

Görüntülere spor camiasından takılan üç kişi var. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen.

Gümüşdağ ters tarafta. Dilmen ve Özil yan yana.

Önce Dilmen fotoğraf için Erdoğan’ın yanına çıkmak istiyor.

Emine Erdoğan kendisini anında uyarıyor; “…Siz yanlış yaptınız” diyerek.

Rıdvan anında geri dönerken, yerine Mesut geçiyor.

Bu görüntü özellikle sosyal medyada viral oldu.

Ancak olayın neden buraya geldiğini kimse dile getirmedi.

Şöyle bir sorup soruşturdum.

Farklı bilgiler aldım.

Rıdvan Dilmen çok laf taşıdı. İnsanları birbirine düşürdü. Erdoğan’a olan yakınlığını menfaate dönüştürmek istedi.

Bir diğer konu ise seçim sürecinde Özil’in aksine, tv yayınlarında ve sosyal medya gibi farklı platformlarda destek paylaşımında bulunmadı.

Bunlar öne çıkan iddialar. Söylenti çeşitleri çok.

Her ne olursa olsun ortada duran gerçek var.

O da Dilmen’in sınırları zorladığı.

Hem de çoookk!.

Bu görüntü sonrası Rıdvan’ın konumu yeniden şekil alacak gibi duruyor.

Her kim ne yaparsa yapsın, mutlaka karşılığını alır.

Er ya da geç, yaptığı geri döner. Yapanı bulur.

Futbolculuğu döneminde ‘şeytan’ lakabı ile anılan futbol yorumcusunun rotası nasıl olacak hep birlikte göreceğiz.

Acaba Acun Ilıcalı bu gelişme sonrası ne yapacak? Sahibi olduğu TV 8.5’daki programı devam ettirecek mi?

Yoksa, zaten lig bitti bitiyor diye yayın akışını değiştirecek mi?

Bunu da araştırdık.

Bu yönde alınmış karar yok. Ilıcalı sessizlik içinde. Bunun da sebebi belli.

Ilıcalı ünlü yorumcudan programa erken veda etmesini bekliyor.

Hani sözde, Dilmen ayrılık kararı alsın. Gönderildi pozisyonu yaşanmasın.

Zekice!

Ayrıca Dilmen’in geri planda olması federasyon seçimlerini de etkileyecek gibi duruyor. Bu konuda belirleyici olmaya çalışan Dilmen’in eli kolu bağlanmış oldu.

Futbolculuğu, yorumculuğu, yaşayıp yaşattıkları. TRT, alıp almadığı tartışılan yüksek meblağlar. Siyasete yanaşmalar. Sürekli gündemde olan Rıdvan’ın yeniden gündeme oturması tuhaf. Ama bir o kadar da, belirleyici oldu.

Bakalım önümüzdeki süreçte daha neler göreceğiz.

(Şerafettin Tilki)