TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Can Atalay açıklaması “Meclis gereğini yerine getirecektir”

Tutuklu TİP Hatay milletvekili Can Atalay hakkında geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'nden karar gelmişti. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay dosyasında seçilme hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenlik hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Can Atalay hakkında önemli açıklamalarda bulundu.