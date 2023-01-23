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Tecrübesinden yaralanacaklar: Al-Nassr'dan Ronaldo'ya flaş teklif

Al-Nassr'ın yeni transferi Ronaldo'nun takımda kalması için yönetim, Portekizliye sözleşme bitiminde yeni bir kontrat önermeye hazır oldukları öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 19:46
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Tecrübesinden yaralanacaklar: Al-Nassr'dan Ronaldo'ya flaş teklif
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Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Al Nassr, Portekizli yıldızın futbolu kulüpte bırakmasını istiyor.

ESPN'nin haberine göre, Ronaldo Al Nassr'daki mevcut sözleşmesini tamamladığında 40 yaşında olacak.

Ronaldo'nun futbolu kulüpte bırakmasını isteyen Al Nassr, yıldız ismin futbola devam etmek istemesi durumunda yeni sözleşme önermeye hazır.

Al Nassr'ın, Ronaldo'nun tecrübesinden Asya futbolu için faydanlanmak istediği için bu düşüncede olduğu aktarıldı.

Ronaldo, Al Nassr'daki ilk maçına Al Ittifak karşısında çıkmıştı.

Al Nassr, söz konusu mücadeleyi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

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