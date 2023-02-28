28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Talisca geliyor. Bakın hangi takıma

Suudi Arabistan basını Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Anderson Talisca'nın Türkiye yolcusu olduğunu yazdı

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 15:15
Takip Et

Talisca ile ilgili flaş transfer gelişmesi

Talisca geliyor. Bakın hangi takıma
+
Aa
-

Suudi Arabistan basınından Türk futbolseverleri de heyecanlandıran bir haber geldi.

Buna göre Al Nassr'dan mutlus olduğu gerekçesiyle ayrılmak isteyen Anderson Talisca'nın yeni rotası Türkiye olacak.

Haberde Talisca'nın Galatasaray'la sözlü olarak anlaştığı, Al Nassr'dan ayrılmasının ardından imza atacağı belirtildi.

Anderson Talisca, Beşiktaş'ta forma giyerken büyük başarıya imza atmış, 2 sezonda 80 maçta 37 kez fileleri havalandırmıştı.

Daha sonra Guangzhou FC, Benfica, ve Bahia'da oynayan Talisca, son olarak Al Nassr'a transfer olmuştu.

Talisca'nın Al Nassr'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
2
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
3
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
5
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
6
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
7
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Talisca geliyor. Bakın hangi takıma
﻿Talisca geliyor. Bakın hangi takıma
﻿Talisca geliyor. Bakın hangi takıma
﻿Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
﻿Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
﻿Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı
﻿Süheyla Sultan Gemisi afetzedelerin emrinde
﻿Süheyla Sultan Gemisi afetzedelerin emrinde
﻿Süheyla Sultan Gemisi afetzedelerin emrinde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.