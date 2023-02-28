﻿Talisca geliyor. Bakın hangi takıma

Suudi Arabistan basınından Türk futbolseverleri de heyecanlandıran bir haber geldi.

Buna göre Al Nassr'dan mutlus olduğu gerekçesiyle ayrılmak isteyen Anderson Talisca'nın yeni rotası Türkiye olacak.

Haberde Talisca'nın Galatasaray'la sözlü olarak anlaştığı, Al Nassr'dan ayrılmasının ardından imza atacağı belirtildi.

Anderson Talisca, Beşiktaş'ta forma giyerken büyük başarıya imza atmış, 2 sezonda 80 maçta 37 kez fileleri havalandırmıştı.

Daha sonra Guangzhou FC, Benfica, ve Bahia'da oynayan Talisca, son olarak Al Nassr'a transfer olmuştu.

Talisca'nın Al Nassr'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.