Ronaldo-Messi düellosu. Goller peş peşe geliyor

Al Hilal ve Al Nassr karması ile PSG, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Ronaldo ve Messi'nin karşı karşıya geldiği maçta ilk yarı 2-2 sona erdi.
Messi, 3.dakikada maçın ilk golünü kaydetti. Ronaldo 34.dakikada penaltıdan cevabı verdi.
PSG, Marquinhos'un 43.dakikada attığı golle yeniden öne geçti.
Bu gole yeniden Ronaldo 45+6'da yanıt verdi ve maçın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.
45+3'te PSG'de Neymar penaltıdan yararlanamadı.
39.dakikada Bernat, kırmızı kart gördü ve PSG'yi 10 kişi bıraktı.
PSG YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Sergio Ramos 53.dakikada Mbappe'nin asistinde yeniden öne geçti.
MAÇA YENİDEN DENGE GELDİ
Jang Hyun-Soo 56.dakikada attığı golle maça dengeyi getirdi ve skor 3-3 oldu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.