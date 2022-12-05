Armağan Çağlayan'dan sevindiren haber: Görecek günümüz yiyecek ekmeğimiz varmış

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Medicana International İzmir Hastanesi’nde devam eden kanser tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Akciğer Kanseri olduğunu geçtiğimiz günlerde duyuran ünlü isim, taburcu olmadan önce basın mensuplarının önüne çıkarak açıklamalarda bulundu.

"Ölmekten korkmadım"

Açıklamasında ölmekten korkmadığını, acı çekmekten korktuğuna vurgu yapan Çağlayan, "“Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Hiç korkmadım ve aklıma ölmek gelmedi. Ancak acı çekeceğim diye korktum. Başkasının başına gelince ‘Ölecek’ diyoruz ama insanın kendi başına gelince öyle olmuyormuş. Yoğun bakımda güzel anılarım bile var. Check-upa buraya gelmiştim. Doğru kararın teşhisi koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim" sözlerine yer verdi.