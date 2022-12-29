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  • Armağan Çağlayan 112 Acil Servise isyan etti: İtfaiyeyi aradım karşıma Balıkesir çıktı

Armağan Çağlayan 112 Acil Servise isyan etti: İtfaiyeyi aradım karşıma Balıkesir çıktı

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, bütün acil numaraların 112'ye bağlanmasını ve operatör hatalarını eleştirerek, "Sabaha karşı, karşı villa yandı. İtfaiye evin yarısı yandıktan sonra geldi'' dedi

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 10:36
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Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan 112 acil servis görüşmesini, twitter hesabından paylaştı.

Armağan Çağlayan 112 Acil Servise isyan etti: İtfaiyeyi aradım karşıma Balıkesir çıktı
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Akciğer kanserine yakalanan ve tedavi süreci nedeniyle YouTube programını bırakan Çağlayan, 112 acil servis görüşmesini, twitter hesabından paylaştı.

 

"Bütün acil numaraların, bir tek 112’ye bağlanması iyi fikir mi bilemedim. Sabaha karşı, karşı villa yandı. İtfaiyeyi ararım. Balıkesir çıktı. Bir de dijital operatör. Sonra bir hanımefendiye adres verdim dert anlattım. 'Bekleyin bağlıyorum' dedi. Beni, Ayvalık itfaiyesine bağladı. Ayvalık itfaiyesine bir daha adres ve ev tarifi verdik. Zaten evin yarısı yanmıştı!"

 

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