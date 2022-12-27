Armağan Çağlayan öldü haberleri her yerde dolaşıyor. Armağan Çağlayan açıklama yaptı

Akciğer kanserine yakalanan ve tedavi sürecinin başladığını açıklayan televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Facebook'taki "Armağan Çağlayan öldü" paylaşımlarına adeta isyan etti.

Tedavi süreci nedeniyle 196Sekiz adlı YouTube kanalındaki programların sunuculuğunu bıraktığını açıklayan Çağlayan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ya bu Facebook’ta dolanan 'Armağan Çağlayan öldü' haberini nasıl kaldırtacağız? Telefonlar kilit! Herkes ağlayarak arıyor! Tövbe yahu!"