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Tek seferde 300 tane iPhone satın almıştı. Soyuldu

Apple Store'dan ilginç bir hırsızlık olayı gündeme geldi. Mağazadan tek seferde 300 tane iPhone satın alan kişinin soyulduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:24
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Tek seferde 300 tane iPhone satın al kişinin soyulduğu ortaya çıktı

Tek seferde 300 tane iPhone satın almıştı. Soyuldu
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ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Apple Store, hırsızlık olayları nedeniyle çoğu kez gündemde yer alırken bugün çok şaşırtan bir haberle gündeme geldi. 27 yaşındaki bir erkek, ABD’deki büyük bir Apple Store mağazasından tek sefer 300 tane iPhone 13 almıştı. Bu kişinin soyulduğu ortaya çıktı.

300 adet iPhone 13’ü üç farklı çantaya yerleştiren kişi, Apple Store’dan çıkıp arabasına ilerlerken yanına yaklaşan araçtan inen iki kişi tarafından saldırıya uğradı ve soyuldu. Ortaya çıkan haberlere göre soyguncular, 95 bin dolar değeri olan ve içinde 125 telefonun olduğu çantayı alarak kaçtı.

Polisin tarafından paylaşılan bilgilerde, 27 yaşındaki bu kişinin sık sık Apple Store’dan iPhone satın aldığı, telefonları kendi iş yerinden başkalarına satmak istediğini belirtti. Olayla ilgili herhangi bir sonuç olmamasına rağmen polisler, detaylı bir şekilde inceleyeceklerini duyurdu.

Olayın sır perdesinin olduğu da iddia edildi. Apple, sık sık karşılaştığı bu hırsızlık olayları karşısında mağaza çalışanlarının anında müdahalede bulunmasını istemediğini belirtti. Bunun nedenini "çalışanlarının hırsızlarla mücadele içinde olmasını istememesi" olarak tanımladı.

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