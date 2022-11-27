Apple'lardan beklenen özellik iPhone 15 serisiyle birlikte geliyor

iPhone 7 serisi ile tanıtılan Taptic Engine teknolojisinin ipHone 15'lerle birlikte kesin olarak geleceği açıklandı.

Taptic Engine teknolojisini Apple için üreten Cirrus Logic John Forsyth, “Kilit ortaklarımızdan biriyle yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Taptic Engine gibi ürünlerde kullanılan HPMS bileşenini yeniden akıllı telefonlarda görebileceksiniz. Geliştirdiğimiz teknolojiyi gelecek yılın ikinci yarısında kullanıcılara sunacağız." açıklamalarında bulundu.

HPMS teknolojisi, gerçekte hareket etmese bile dokunulma hissini simüle etmek için titreşim üretmek için kullanıyor.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, ekim ayında Barclays analistlerini destekleyecek bazı iddialarda bulundu. Kuo tarafından fiziksel butonların ortadan kaldırılması durumunda akıllı telefonlarda suya karşı dayanıklılığın artacağını ve mekanik arıza olasılığının ortadan kalkacağını belirtildi.