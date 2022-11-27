27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Apple'lardan beklenen özellik iPhone 15 serisiyle birlikte geliyor

Apple'lardan beklenen özellik iPhone 15 serisiyle birlikte geliyor

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde fiziksel buton yerine Taptic Engine teknolojisine yer vereceğini açıkladı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 08:59
Takip Et

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde fiziksel buton olmayacağı duyuruldu

Apple'lardan beklenen özellik iPhone 15 serisiyle birlikte geliyor
+
Aa
-

iPhone 7 serisi ile tanıtılan Taptic Engine teknolojisinin ipHone 15'lerle birlikte kesin olarak geleceği açıklandı. 

Taptic Engine teknolojisini Apple için üreten Cirrus Logic John Forsyth, “Kilit ortaklarımızdan biriyle yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Taptic Engine gibi ürünlerde kullanılan HPMS bileşenini yeniden akıllı telefonlarda görebileceksiniz. Geliştirdiğimiz teknolojiyi gelecek yılın ikinci yarısında kullanıcılara sunacağız." açıklamalarında bulundu. 

HPMS teknolojisi, gerçekte hareket etmese bile dokunulma hissini simüle etmek için titreşim üretmek için kullanıyor. 

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, ekim ayında Barclays analistlerini destekleyecek bazı iddialarda bulundu. Kuo tarafından fiziksel butonların ortadan kaldırılması durumunda akıllı telefonlarda suya karşı dayanıklılığın artacağını ve mekanik arıza olasılığının ortadan kalkacağını belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
27.11.2022 10:56
Kime olacak, ülkenin sahibi olduğunu sananlara  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
1
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
2
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
3
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
4
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
5
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
6
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Ali Babacan muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi söyledi
7
﻿Ali Babacan muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi söyledi
﻿Ali Babacan muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi söyledi
﻿Bakan Akar: 480 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Bakan Akar: 480 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Bakan Akar: 480 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Çarpışan galaksilerin fotoğrafı paylaşıldı
﻿Çarpışan galaksilerin fotoğrafı paylaşıldı
﻿Çarpışan galaksilerin fotoğrafı paylaşıldı
﻿Bebeğiyle yolda yürürken öldürülmüştü! O vahşette yeni gelişme 
﻿Bebeğiyle yolda yürürken öldürülmüştü! O vahşette yeni gelişme 
﻿Bebeğiyle yolda yürürken öldürülmüştü! O vahşette yeni gelişme 
﻿Sokakta kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
﻿Sokakta kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
﻿Sokakta kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.