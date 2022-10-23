﻿Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: Sürücü 17 yaşında çıktı

Çorlu'da trafik kontrolü yapan polis, 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçınca, ekipler de peşine düştü. Bu sırada Ergene ilçesi çevre yolunda, kaçan sürücünün kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı.



PARA CEZASI UYGULANDI

Otomobilde hasar oluşurken, sürücü G.C. ile yanındaki arkadaşı N.T. kazayı yara almadan atlattı. G.C.'nin ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı belirlendi. 2 arkadaş, ifadeleri için Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. G.C.'ye ayrıca para cezası uygulandı.

