Teknik direktör hakeme tokat attı. Lig maçında ortalık karıştı

16 Ligi müsabakasında, teknik direktör hakemin üzerine yürüyerek tokat atıp küfür ve hakaret etti.

KAYNAK: İHA
Teknik direktör hakeme tokat attı. Lig maçında ortalık karıştı

U-16 Ligi gençler müsabakasında Muş İdmanyurdu, Yeşil Vartospor’u konuk ettiği maçta 2-1 üstün sahadan ayrıldı.

Konuk takım Yeşil Vartospor teknik direktörü Şemsettin Çiftçi’nin 2-1 yenik durumdayken hakemin üzerine yürüyerek küfür ve hakaretleri maçı izleyenler tarafından kayıt altına alındı. Maçın son dakikasında hakemin üzerine yürüyen teknik direktör Çiftçi, hakeme tokat atmaya çalışırken polis memurları tarafından engellendi.

Karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Şemsettin Çiftçi, sahadan zorla çıkarıldı. Maçın son düdüğünden sonra tekrar hakeme saldıran Şemsettin Çiftçi ile birlikte antrenör ve 5 futbolcuya kırmızı kart verildi.

Müsabaka sonrası Muş İdmanyurdu oyuncularına ve hakeme saldıran Yeşil Vartospor teknik heyeti ve sporcularının hakem raporunda ise ‘hakeme küfür, saldırı, olayları fitillemek, sporcuyu tahrik etmek’ suçlarından teknik direktör Şemsettin Çiftçi hakkında rapor tutuldu. Antrenöre ise hakemlere ‘sinkaflı kelime kullanmak, maç sonrası hakemlere cisim atmaktan’ rapor tutuldu.

Yeşil Vartospor’un 5 oyuncusuna da hakemlere ve rakip takım oyuncularına ‘sinkaflı kelime kullanmak, hakemlere saldırmak ve hakemlerin üzerine yürümekten’ rapor tutulduğu öğrenildi.

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