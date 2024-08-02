Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı

Apple, Amazon ve Intel, nisan-haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Apple ve Amazon gelirlerinde artış yaşarken, Intel'in geliri düştü.

Apple

Mali takvimde nisan-haziran dönemini üçüncü çeyrek olarak kabul eden Apple, bu dönemde gelirini yıllık yüzde 5 artışla 85,8 milyar dolara yükseltti. Geçen yılın aynı döneminde 81,8 milyar dolar gelir elde eden Apple, piyasa beklentisi olan 84,5 milyar doları da aştı. Şirketin net karı yüzde 7,9 artarak 21,4 milyar dolara ulaştı. Hisse başına karı ise 1,26 dolardan 1,40 dolara yükseldi, piyasa beklentisi 1,35 dolardı.

Apple'ın iPhone satışları yüzde 0,9 azalarak 39,3 milyar dolara geriledi. Ancak iPad satışları yüzde 23,7 artışla 7,2 milyar dolara, Mac satışları ise yüzde 2,5 artışla 7 milyar dolara yükseldi.

Amazon

Amazon'un geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 147,9 milyar dolara ulaştı. Ancak bu rakam, piyasa beklentisi olan 148,56 milyar doların altında kaldı. Şirketin net karı ise 13,5 milyar dolar olarak hesaplandı, geçen yılın aynı döneminde 6,8 milyar dolar olan net karını ikiye katladı. Hisse başına karı 65 sentten 1,26 dolara yükseldi, piyasa beklentisi 1,03 dolardı.

Intel

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, gelirinin ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 1 azalarak 12,8 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 12,9 milyar dolar gelir elde eden Intel, piyasa beklentisi olan 12,94 milyar doları karşılayamadı. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,5 milyar dolar net kar açıklarken, bu yılın aynı döneminde 1,6 milyar dolar zarar bildirdi. Hisse başına zararı 38 sent oldu, geçen yıl aynı dönemde 35 sent kar açıklamıştı.

Intel, personel sayısında yüzde 15'ten fazla azalmaya gitme dahil olmak üzere harcamalarda kapsamlı bir kesinti planladığını duyurdu.

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