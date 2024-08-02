Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Bir anda elinizdeki her şeyinizi kaybedebilirsiniz

Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Bir anda elinizdeki her şeyinizi kaybedebilirsiniz

Otoyol ücretini ödemeden geçen sürücülere yönelik yönetmelik maddesinde önemli bir değişiklik yapıldı.

Yeni düzenleme kapsamda otoyol cezalarında tebliğ zorunluluğu kaldırıldı. Artık milyonlarca araç sürücüsü, haberi olmadan icra takibine bile alınabilir. Peki, sürücüler bu durumda ne yapacak? Detaylar netleşti.

Otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlerle ilgili yönetmelik hükmü, Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun ile uyumlu hale getirildi. Genel Müdürlüğün konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan kararın detayları da açıklandı.

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TEBLİĞ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Yeni düzenleme ile otoyol cezalarının tebliğinde önemli değişiklikler yapıldı. Devlet otoyollarında ceza bildirimleri yapılırken, özel şirketlerin bildirim yapmaması durumu sona erdi. Artık, cezaların ‘tebliğ’ edilip edilmediğine bakılmaksızın uygulanması hükmü getirildi.

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Bu kapsamda, otoyol geçiş ücretini ödemeyen sürücüler için 15 günlük süreyi kaçıranlara ve 45 gün içinde ödeme yapacaklara önemli bir indirim sağlanacak. Geçiş ücretinin cezası, mevcut uygulamada 4 katı iken, bu değişiklikle birlikte 1 katına indirilecek.

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TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU YOLU AÇIK

Yeni düzenleme ile birlikte otoyol geçiş cezalarının tebliği yapılmadan borç tahsil edilmesi durumunda sürücülerin hakları önemli bir konuyu oluşturuyor. Uzmanlar, sürücülerin cezalarının kendilerine resmi olarak tebliğ edilmesini talep etmeleri gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde borç tahakkuk ettirilemez.

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Plaka sahiplerine bildirim SMS ile yapılabilir ve cezasız ödeme süresi, tebliğ tarihinden itibaren başlar. Tebliğ edilmeyen borçlar için sürücüler önce itiraz edebilir ve sonra ödeme yapabilir. Bu süreçte, sürücüler tüketici hakem heyetlerine başvurarak uygun kararlar alınmasını sağlayabilir.

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Uzmanlar, bu düzenlemelerin sürücülerin haklarını koruma amacı taşıdığını ve cezaların adil bir şekilde tahsil edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, sürücülerin cezalarını zamanında ve doğru şekilde ödemeleri için dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyorlar.

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