Tekstil sektörüne damga vurmuş 3 firma iflas etti. Listede meşhur Türk markası da var

Türkiye'de faaliyet gösteren dev bir tekstil firmasının da aralarında olduğu 3 markanın iflas ettiği duyuruldu. Ekonomik krize dayanamayan firmalar batınca binlerce çalışan işsiz kaldı.

Tekstil sektörüne damga vurmuş 3 firma iflas etti. Listede meşhur Türk markası da var

Küresel ekonomik kriz ve onun destekleyen koronavirüs süreci tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Bu süreçte iflas sayısının da katlanarak arttığı dikkat çekti.

Birkaç aydır krizin yayılmadığı sektör neredeyse yok denecek kadar az. Döviz kurlarındaki çalkantı da durumu daha da zorlaştırıyor.

Tekstil sektörü ise en çok darbe alan sektör olarak birinci sırada yer aldı. Ekonomik krizle birlikte alım gücü düştü ve vatandaşlar tekstil harcaması da azaltmak zorunda kaldı.

Tekstil sektöründe son zamanlarda iflas eden 3 büyük firma ise bulunuyor. Bu firmalardan bir tanesi alanında meşhur olan Türk firmasıydı.

İflas eden 3 firma şu şekilde:

1-BED BATH & BEYOND

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Dünyaya adını duyurmuş ve bulunduğu ülkede 475 şubesi olan Bed Bath & Beyond isimli tekstil firması 3 ay önce iflas ettiğini duyurdu.

Tüm şubeler kapatıldı ve binlerce çalışan iflasla birlikte işsiz kaldı.

2-SCORE

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Kot pantolon satışında önemli işlere imza atan bir tekstil firması daha iflas etti. 2 hafta önce kayıtlara geçen iflasla yüzlerce çalışan işsiz kaldı.

1981 yılında ilk mağazasını açan Score isimli marka resmen iflas etti. Hollanda merkezli giyim devinin iflası ülkede yaşayanları üzdü.

3-ASDİN

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Listede yer alan bu firma ise Türkiye'de yer alıyor. Türkiye'nin tekstil sektöründeki meşhur firmasının iflası 2 gün önce kesinleşti.

1965 yılında kurulan ve 58 yıllık geçmişi olan tekstil devinin uzmanlık alanı kumaştı. Türkiye ve dünya genelinde çok sayıda markaya kumaş satan firmanın iflasına ilk etapta çok kişi inanmamıştı.

Yılda 4 milyon metrekareye yakın kumaş üreten Türk markası Asdin iflas etti. Söz konusu iflasla birlikte çok sayıda çalışan işsiz kaldı. Ekonomi uzmanları tekstil sektöründe görülen iflasların artabileceğini belirtiyor.

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