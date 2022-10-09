Telegram kurucusundan ilginç uyarı: WhatsApp'tan uzak durun. 13 yıldır sizi izliyor

Telegram kurucusu Pave Durov, dün akşam saatlerinde Telegram kanalından herkesin çok konuşacağı bir açıklamada bulundu.

Geçen hafta WhatsApp’ın açıkladığı ve bir bilgisayar korsanının telefonları ele geçirdiğini, numaralara kötü amaçlı videolar göndermesine neden olan güvenlik açığına atıfta bulundu.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; WhatsApp’ın 13 yıldır bir gözetleme aracı olduğunu belirtti. Ek olarak her yıl WhatsApp’ta kullanıcıların verilerini riske atan bir sorun söyledi. Bunun için de kullanıcıların farklı bir uygulama kullanmaları gerektiğini vurguladı.

“Burada insanları Telegram’a geçmeye zorlamıyorum. 700 milyondan fazla aktif kullanıcı ve 2 milyondan fazla günlük kayıt ile Telegram’ın ek promosyona ihtiyacı yoktur. Dilediğiniz mesajlaşma uygulamasını kullanabilirsiniz. Ancak WhatsApp’tan uzak durun; bu, 13 yıldır bir gözetleme aracıdır.”

Durov, WhatsApp’ın geçen hafta açıkladığı güvenlik sorunu nedeniyle korsanların, kullanıcıların telefonlarındaki her şeye tam erişim sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca en son sürümün de verileri güvenli hale getirmeyeceğini belirtti. Aynı durumun 2017’de, 2018’de ve 2019’da da tekrar ettiğini sözlerine ekledi. Durov, 2016 yılından önce WhatsApp’ta uçtan uca şifrelemenin olmadığının altını çizdi.

Güvenlik açıklarına ek olarak Durov, kullanıcıların konuşmalarını bulutta depolamasına teşvik eden özellikten bahsetti. Ayrıca Jeff Bezos gibi zengin kişilerin bile güvende olmadığı konusunda uyarılarda bulundu.

“Her yıl WhatsApp’ta kullanıcıların cihazlarındaki her şeyi riske atan bir sorun hakkında bilgi alıyoruz. Bu, orada zaten yeni bir güvenlik açığının var olduğu neredeyse kesin olduğu anlamına gelir.”