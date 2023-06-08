Telegram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor

Telegram’daki ‘kanal’ uygulaması sayesinde sınırsız kişiye özel paylaşım yapılabiliyor. Dileyen kişiler bir kanal açıp kanalı takip edenlere özel paylaşımlarda bulunabiliyor.

Kanal özelliğinin bir benzeri de Whatsapp’a geliyor.

Meta’nın duyurusuna göre bu özelliğe ilk olarak Kolombiya ve Singapur’daki kullanıcılar erişecek. Önümüzdeki aylarda da diğer ülkelere de genişletilecek.

Meta, bu sayede kullanıcıların hobileri, spor takımları ve siyasilerden gelen güncellemeleri takip edebileceklerini söyledi.