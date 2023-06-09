WhatsApp’ta ‘tamamen gizlilik dönemi’ başlıyor. 30 gün sonra yok oluyor

Telegram'daki 'Kanal' özelliğinin WhatsApp'a geleceği bildirilirken özelliğin detayları ortaya çıktı. Kanallara gönderilen mesajların bir ay sonra silineceği belirtildi.

WhatsApp’ta ‘tamamen gizlilik dönemi’ başlıyor. 30 gün sonra yok oluyor

WhatsApp geçtiğimiz gün yaptığı bir güncelleme ile kullanıcılarının takip etmek istedikleri kişi ve kurumların kanallarının olacağı ve bu kanallarda yöneticilerin fotoğraf, metin, video, çıkartmalar ve anketler paylaşabileceği yeni özelliğini duyurmuştu.

Kanal özelliğinin detayları netleşmeye başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar artık kişilerden ve kuruluşlardan anlık olarak önemli bilgileri alabilecek. WhatsApp kanallar özelliği, aile, arkadaş ve topluluklarla olan sohbetlerden ayrı bir bölümü de barındıracak.

ANLIK BİLDİRİM SAĞLANACAK

Kanallar güncellemesiyle beraber kanal sahibi kişi veya kurumlar 'tek yönlü' olarak metin, fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve anketler gönderebilecek. Böylelikle kullanıcılar takip ettikleri kanallardan son gelişmeleri anlık olarak alabilecek.

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GİZLİLİK ÖN PLANDA OLACAK

Kullanıcıların takip ettikleri kanallarda telefon numarası veya profil resminin yöneticiye veya diğer takipçilere gösterilmeyeceği aktarılırken, takip edilen kanalların tamamen kullanıcı gizliliğinin ön planda olacağının altı çizildi.

30 GÜN SONRA SİLİNECEK

Kanallarda paylaşılan içerikler 30 gün geçtikten sonra silinecek ayrıca kanal yöneticileri ekran görüntüsü alınmasını ve mesajların iletilmesini engelleme seçeneğine sahip olacak.

Yöneticilere kanallarını kimlerin takip edebileceğine ve kanallarının dizinde keşfedilmesini isteyip istemediklerine karar verme olanağı tanınacak.

Kanalların amacı geniş bir hedef kitleye ulaşmak olduğundan, kanallar varsayılan olarak uçtan uca şifrelenmiyor.

SINIRLI BİR HEDEF KİTLE OLACAK

Sınırlı bir hedef kitleye yönelik uçtan uca şifrelenmiş kanallar (ör. kâr amacı gütmeyen kuruluşlar veya sağlık kuruluşları) seçeneği ise şimdilik yok.

WhatsApp yeni güncellemeyi duyurduğu açıklamasında, kanal özelliğinin ilk olarak Kolombiya ve Singapur'daki önde gelen küresel isimlerle ve seçili kuruluşlarla birlikte çalışacağını duyurdu.

Ayrıca kanalları daha fazla ülkeye taşıma ve herkese kanal oluşturma imkanı tanıma sürecinin de önümüzdeki aylarda olacağını ifade etti.

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