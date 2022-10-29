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Ünlü isimler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını paylaştı

Türkiye'nin dört bir tarafında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları paylaştı

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 12:08
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Televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajlarını paylaştı

Ünlü isimler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını paylaştı
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ACUN ILICALI 

"Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünde Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun."

TÜRKAN ŞORAY 

"Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir...Bu değeri bize armağan eden Ata’ma ve yol arkadaşlarına minnettarım."

DEMET EVGAR 

"Cumhuriyetimizi kutlar, Atatürk ve tüm yol arkadaşlarına saygı ve minnetimi sunarım. Çok yaşa Cumhuriyet."

ESER YENENLER 

"Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk."

SERAY SEVER 

"Canım Ata'm izindeyiz."

MURAT BOZ 

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

 

FAZIL SAY 

"29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. İzindeyiz."

 

NİLGÜN BELGÜN 

"Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz."

MERT FIRAT 

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

 

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