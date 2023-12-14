Karamollaoğlu’ndan hayatını kaybeden milletvekili için taziye. ‘Ecelin önüne başka bir şey geçemiyor’

Kaynak: İHA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hayatını kaybeden SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile ilgili, “Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor. Ailesine, yakınlarına ve bütün kardeşlerimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı.

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“MAALESEF KALP KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDI ŞUURUNU TOPARLAYAMADI”

Sözlerine Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Karamollaoğlu, “Herhalde Türk siyasi tarihinde de sanki bir ilk vuku buldu gibi. Kendi düşüncelerini, fikirlerini güzel bir tarzda Meclise arz ettikten hemen sonra maalesef kalp krizi ile karşı karşıya kaldı. Sonra da şuurunu toparlayamadı. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Kendisiyle çok seyahatlerim oldu. Nadir bulunan insanlardan birisidir. Davasına da sadıktır, bütün ömrünü bu davaya hasretmiştir. Bu konuda da bir vazife ifa ederken ruhunu teslim etmesi de bunun bir nişanesidir diye düşünüyorum” diye konuştu.

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Taziye ziyaretine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı.

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