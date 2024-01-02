Dünyaca ünlü turnuvada zehirli yılan alarmı. Maç sırasında taraftarlar fark etti

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü turnuvada zehirli yılan alarmı. Maç sırasında taraftarlar fark etti
Brisbane'deki ATP turnuvasında tribündeki dikkatli taraftarlar büyük bir faciayı önledi.

Doğu Avustralya'daki dünyaca ünlü tenis turnuvasında türünün en zehirli yılanlarından bir tanesi kortta ortaya çıktı.

Tribündeki bir taraftarın dikkati sayesinde fark edilen yılan nedeniyle hakem maçı durdurdu.

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Hızlı bir şekilde yılana müdahale eden yetkililer zehirli Doğu Kahverengi yılanını yakalayarak kort dışına çıkardı.

Doğu kahverengi yılanı oldukça zehirlidir bir tür olarak dikkat çekiyor. Ayrıca dünyadaki en ölümcül sürüngenler arasında.

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Tenis kortunda bulunan örnek "sadece" yaklaşık 50 santimetre boyundaydı.

Doğu Kahverengi yılanı genellikle 1,5 metre, bazen de 2 metre uzunluğunda.

Ayrıca insanlara yakın yaşamayı da seviyor.

Avustralyalıların mutfakta veya yatak odasında bir Doğu kahverengi yılanı bulduklarına dair defalarca haberler çıkmıştı.

Avustralya'da yılda ortalama iki yılan ısırığı ölümü arasında, ısırıkların yarısından biraz fazlasının Doğu kahverengi yılanından kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Maç sonrası açıklama yapan ünlü tenisçi Thiem “Hayvanları gerçekten çok seviyorum, özellikle de egzotik olanları. Ama bu gerçekten zehirli bir yılandı ve çocukların topunun yakınındaydı, yani gerçekten tehlikeli bir durumdu. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti, kesinlikle unutamayacağım bir şey” açıklamasında bulundu.

Yılanın kortu ziyareti sonrası Thiem, McCabe'ye karşı 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 kazandı ve Brisbane'deki ilk eleme engelini aştı.

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