Tercih çok bilinmiyenli bir deklem

AKP iktidarı 21 yıl iktidarları döneminde birçok işleri başardı. Ama bu başarı kelimesini, AKP’lilerin ağzından ifade ediyorum. Fakat bu başarıları içinde ülkeye verdikleri en büyük zarar eğitimde oldu. Hükümet oldukları süre içinde durmadan sistem ve bakan değiştirdiler. Her gelen bakan kendine göre bir sistem ortaya koymaya çalıştı.

Öyle bir hal ortaya çıktı ki, kim düzeltmek için uçundan tutsa, sistem elinde kaldı. Seçime giderken iktidar bu çıkmazı gördüğü için sıkça eğitimde yapıcı ve düzenleyici laflar etmeye başladı. O kadar ileri giderek eğitimde başarısız olduklarını açıkça söylemeye başladılar. İktidarın yanlışlarını her gün başarı diye haykıran yandaş medya, hükümetten güç alarak eğitimde başarısızlık adı altında makaleler yazmaya başladılar.

Eğitimi yamalı bohçaya çevirdilir

Seçimler bitti. Vatandaş eğitimde verilen sözlerin yapılmasını beklerken şaşkına döndü. O lafları söyleyenler, farklı kişilermiş gibi söylenenler unutuldu. Ayrıca atananlar sistem çok başarılı gibi davranmaya başladılar. Kendi damgalarını vurmak için, Sözde çağdaş eğitimin içine çağın gerisinde kalan eğitim unsurlarını yama yapmaya başladılar.

Bu olumsuz eğitim düzeni içinde sınavlar yapıldı. Şimdi LGS ve YKS sonuçları açıklandı. Gündemde üniversite tercihleri var. Sınava rekor sayıda 3 milyon öğrenci girdi. Bu rakam bir rekor. Bu durum karşısında hükümet kontenjanları artırdı. Sayıyı 1 milyona çıkardı. Bu bir eğitim cinayetidir. Dünyada liseden mezun olan herkesin üniversiteye gitmek istediği gelişmiş hiçbir ülke yok. Herkesin beyaz gömlekli olmak istediği bir düzen kurulmuş. Ama çoğunluğun böyle bir şansı yok.

Herkesin beyaz gömlekli olmak istediği bir düzen kurulmuş ama çoğunluğun böyle bir şansı yok. Bugün ülkemizde beyaz gömlekli olmak demek asgari ücrete yakın bir ücrete talim etmek anlamına geliyor, çünkü hemen her alanda istihdam fazlası eleman var.

Geriye tek yol kalıyor. İyi yetişmiş ya da fırsatını bulan gençlerimiz dünya piyasalarına açılırken açılamayanlar da içeride idare etmek zorunda kalacak.

Tercih Sıralaması

Tercih sıralaması zor bir denklem. Üniversite ve meslek seçimi, hayattaki en zor karar. Çünkü geleceğinize yön veriyorsunuz. Doğru seçim gelecek vadederken, yanlış hayatınızı alt üst edebilir. Her yıl üniversite sınavını kazanan 4 öğrenciden biri yeniden sınava giriyor. Bu nedenle adaylara tavsiyen popüler olanı, kendilerine dayatılanı değil, istedikleri yapabilecekleri bölümleri seçsinler. Başkaları için doğru olan, sizin için yanlış olabilir. Tercih sıralamasında yüzdelik dilim çok önemlidir. Tercihte yanılma payı az olur. Puan sizi yanılta bilir. Birde önceliklerinizi belirlemelisiniz. İyi bir üniversitemi, iyi bir yabancı dil veya iyi bir kariyer ve iyi bir kazanç mı, Bütün bu gözlemlerinize ailenizin oturduğu okul mu, yoksa başka bir il mi? Seçeneğini düşünün. Ayrıca vakıf mı, Devlet mi? Tercihini ekonominize bakarak tercihte bulunun. Burs alırım, çalışırım okurum düşüncesini unutun. Şimdiden başarılar.