Teşekkürler Eczacıbaşı teşekkürler Vakıfbank. Helal olsun size. Türk kadınının gücünü dünya bir kez daha gördü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk her fırsatta kadınlara verdiği önemi anlatmıştır. "Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar" sözüyle onlara yol da göstermiştir.

Atatürk'ü benimseyen, onun izinde ilerleyip ülkesi için canını dişine takan kadınlarımızın uluslararası başarıları bizi bir başka mutlu ediyor. Yüzümüzde güller açıyor desek yalan olmaz!

Takım sporlarında uluslararası başarı deyince aklımıza gelen ilk branş voleybol oluyor. Özellikle son 10 yılda göğsümüzü kabartan, avuçlarımızı patlatırcasına alkışlatan kızlarımız var.

Aslında çok da geriye gitmeye gerek yok, 2023 yılını özetleyeyim: A Milli Kadın Voleybol Takımımız; Milletler Ligi Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu, Dünya Kupası'nı kazanıp olimpiyat vizesi aldı. Dünya sıralamasında 1 numaradalar.

Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi'nin finalinde de Türk kızları vardı. Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşılaşmış, kazanan taraf 3-1'lik skorla Vakıfbank skorla olmuştu.

İki takım bu kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde karşı karşıya geldi.

Türkiye bu organizasyonda daha önce 7 kez şampiyonluğa ulaşmıştı. Vakıfbank'ın 4, Fenerbahçe'nin 1 ve Eczacıbaşı'nın da 2 kupası vardı. Ama iki takımın FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Finali'nde karşı karşıya gelmesi ilk kez yaşandı.

Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finalinde kızlarımız yine muhteşem bir mücadele verdi. Tüm dünyanın gözü üzerlerindeydi. Bizlere bu özel anları keyifle ve gururla izlemek düştü.

3-2 kazanan Eczacıbaşı şampiyonluğa ulaştı. Üçüncü kez bu kupayı havaya kaldırdılar.

Yazıyı yine büyük önder Atatürk'ün sözüyle bitirelim: "Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."

Helal olsun kızlar. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir zafer daha kazandınız. Sizinle ne kadar gurur duysak az, hepinizi ayakta alkışlıyoruz.